Нижегородцам рассказали, как кошки помогают укреплять здоровье Общество

Фото: Александр Воложанин

Домашние кошки способны положительно влиять на самочувствие своих владельцев. О том, как именно питомцы помогают человеку, рассказал в своем телеграм-канале главный редактор "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

По его словам, мурчание кошки можно сравнить с ультразвуковым массажем. Животные издают звуки на частоте от 25 до 150 герц — именно такие диапазоны применяются в медицине для ускорения заживления ран и переломов, восстановления связок и мышц, а также снятия отеков.

Когда кошка мурчит, лежа на коленях или груди хозяина, в организме человека активизируются процессы регенерации. При этом сами питомцы используют мурчание и для собственного восстановления после стресса или травм.

Кроме того, кошки согревают своим телом суставы и мышцы, помогая снять спазмы. Контакт с теплым и мягким животным снижает уровень кортизола и повышает уровень окситоцина, благодаря чему уменьшаются боль и тревожность.

По статистике, владельцы кошек на 30% реже сталкиваются с сердечными приступами и инсультами. Регулярное поглаживание питомца также способствует нормализации давления и пульса.

Добавим, что 1 марта в России ежегодно отмечается День кошек.

