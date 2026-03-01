Эксклюзив
Общество

Нижегородцам рассказали, как кошки помогают укреплять здоровье

01 марта 2026 18:00 Общество
Нижегородцам рассказали, как кошки помогают укреплять здоровье

Фото: Александр Воложанин

Домашние кошки способны положительно влиять на самочувствие своих владельцев. О том, как именно питомцы помогают человеку, рассказал в своем телеграм-канале главный редактор "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

По его словам, мурчание кошки можно сравнить с ультразвуковым массажем. Животные издают звуки на частоте от 25 до 150 герц — именно такие диапазоны применяются в медицине для ускорения заживления ран и переломов, восстановления связок и мышц, а также снятия отеков.

Когда кошка мурчит, лежа на коленях или груди хозяина, в организме человека активизируются процессы регенерации. При этом сами питомцы используют мурчание и для собственного восстановления после стресса или травм.

Кроме того, кошки согревают своим телом суставы и мышцы, помогая снять спазмы. Контакт с теплым и мягким животным снижает уровень кортизола и повышает уровень окситоцина, благодаря чему уменьшаются боль и тревожность.

По статистике, владельцы кошек на 30% реже сталкиваются с сердечными приступами и инсультами. Регулярное поглаживание питомца также способствует нормализации давления и пульса.

Добавим, что 1 марта в России ежегодно отмечается День кошек. 

Напомним, ранее в Госветуправлении Нижнего Новгорода напомнили владельцам животных о необходимости привить питомцев от бешенства, после того, как домашний кот стал причиной введения карантина по этому неизлечимому заболеванию в Автозаводском районе. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

