Ресторан-долгострой на Гребном канале ввели в эксплуатацию Общество

Фото: "Яндекс Карты"/ архив

Нижегородский минстрой выдал разрешение на ввод в эксплуатацию ресторана-долгостроя на Гребном канале. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

Разрешительный документ получила 5 февраля компания ООО "Инвестком".

Речь идет о здании на улице Слобода Печеры, 85 Б. Его начали строить еще в 2014 году, но позднее разгорелся спор между владельцем и министерством имущественных отношений Нижегородской области. Ведомство добивалось признания постройки самовольной и настаивало либо на ее сносе, либо на продаже через публичные торги. Однако суды не поддержали требования министерства.

О том, что проект все же будет завершен, стало известно в июле 2025 года. Тогда сообщалось, что достройкой займется бывший чиновник, а ныне предприниматель Алексей Ляпин. Он приобрел ООО "Инвестком" у ресторатора Заура Идрисова, который начал возведение здания.

