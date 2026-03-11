Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Общество

Ресторан-долгострой на Гребном канале ввели в эксплуатацию

11 марта 2026 07:00 Общество
Ресторан-долгострой на Гребном канале ввели в эксплуатацию

Фото: "Яндекс Карты"/ архив

Нижегородский минстрой выдал разрешение на ввод в эксплуатацию ресторана-долгостроя на Гребном канале. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.  

Разрешительный документ получила 5 февраля компания ООО "Инвестком".

Речь идет о здании на улице Слобода Печеры, 85 Б. Его начали строить еще в 2014 году, но позднее разгорелся спор между владельцем и министерством имущественных отношений Нижегородской области. Ведомство добивалось признания постройки самовольной и настаивало либо на ее сносе, либо на продаже через публичные торги. Однако суды не поддержали требования министерства. 

О том, что проект все же будет завершен, стало известно в июле 2025 года. Тогда сообщалось, что достройкой займется бывший чиновник, а ныне предприниматель Алексей Ляпин. Он приобрел ООО "Инвестком" у ресторатора Заура Идрисова, который начал возведение здания. 

Подробнее о том, что еще собираются построить на набережной Гребного канала, читайте в материале НИА "Нижний Новгород"

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

