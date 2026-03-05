Согласован облик 6-этажного паркинга в рамках КРТ на улице Самочкина

Фото:
Нижегородский минград утвердил архитектурно-градостроительный облик проектируемой стоянки-паркинга, которая появится в рамках реализации договора о комплексном развитии территории в границах улиц Дружбы, Снежной, Энтузиастов и реки Ржавки.
Застройщиком выступает ООО "Специализированный Застройщик "Проект-С-35", входящее в группу компаний "Самолет".
Паркинг будет шестиэтажным и рассчитан на 415 машино-мест. Его архитектурное решение выполнено в современном стиле с лаконичным сочетанием материалов. Облик здания выдержан в единой колористике и с использованием тех же отделочных материалов, что и многоквартирные дома первой очереди строительства.
В проекте предусмотрено ритмичное размещение рельефных элементов горизонтального и вертикального членения, что поддерживает общий фронт фасадов и формирует выразительность застройки. Особое внимание уделено оформлению первого этажа, расположенного на уровне глаз пешехода.
Для отделки фасадов применят современные и долговечные материалы. Первый этаж облицуют лицевым кирпичом "под клинкер", остальные поверхности выполнят из тонкослойной декоративной штукатурки светлых и темных оттенков.
Напомним, проект реализуется в рамках КРТ, договор о котором был подписан 6 октября 2023 года. Благодаря программе 1200 жителей из 39 домов смогут улучшить жилищные условия. В районе планируется строительство детского сада на 320 мест, поликлиники на 100 посещений в смену и школы на 1100 учеников.
Осенью 2025 года сообщалось о старте инвестиционного проекта по созданию нового жилого квартала.
В рамках первой очереди предусмотрено строительство четырёх 21-этажных домов общей площадью свыше 46 тысяч квадратных метров. В июле был согласован архитектурно-градостроительный облик первого многоквартирного дома со встроенными общественными помещениями.
Ранее сообщалось, что 13-этажный жилой дом на 258 квартир построят на улице Гвардейской по механизму КРТ.
