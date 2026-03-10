Шесть высоток и детсад планируют построить в Канавине к 2032 году Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Проект планировки и межевания территории в границах улиц Осипенко, Электровозная и Ракетная в Канавинском районе Нижнего Новгорода вынесен на общественные обсуждения. Информация размещена на сайте городской администрации.

Речь идет о развитии участка площадью 16,74 га. Проект предусматривает комплексное освоение территории в пять очередей.

В рамках застройки планируется возведение шести многоквартирных домов высотой до 12 этажей. Также предусмотрено строительство детского сада на 220 мест. Реализация всего проекта рассчитана до 2032 года.

Первая очередь намечена до 2028 года. Она включает проведение государственной историко-культурной экспертизы участков, формирование ряда земельных участков, снос и демонтаж существующих инженерных сетей, инженерную подготовку территории и подведение новых коммуникаций. Кроме того, запланирован капитальный ремонт проезжей части улиц Знаменская и Осипенко, обустройство внутриквартальных проездов, тротуаров, парковок, детских и спортивных площадок, а также благоустройство территории. В этот же этап входит расселение и снос ветхих домов на улице Знаменская, 21, 23, 25, 27 и 29.

Вторая и третья очереди предусматривают дальнейший демонтаж сетей, строительство подводящих коммуникаций, формирование новых участков и реконструкцию улиц Электровозная, Знаменская, Осипенко и Ракетная. Обновление улично-дорожной сети должно быть выполнено до 2030 года в соответствии с программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города.

Четвертая очередь рассчитана до 2031 года. В нее входит расселение и снос домов на улицах Осипенко и Касимовская, а также демонтаж производственного здания на улице Осипенко, 20. Запланированы демонтаж трансформаторной подстанции ТП-2013, перенос инженерных сетей и дальнейшая подготовка территории под застройку.

Пятая очередь должна завершиться к 2032 году. На этом этапе предусмотрено расселение и снос домов на улицах Знаменская, Ракетная и Электровозная, а также административного здания на улице Ракетная, 2В. Проект включает масштабный демонтаж инженерной инфраструктуры, формирование новых земельных участков, устройство проездов, парковок, наружного освещения и дождевой канализации.

Среди запланированных объектов — трансформаторные подстанции, газорегуляторный пункт, котельная, а также многоквартирные дома, в том числе с подземными автостоянками на 90 и 135 машиномест. Один из домов предусматривает встроенно-пристроенные помещения общественного назначения.

Отдельно проектом закреплено строительство детского сада на 220 мест. Ее возведение намечено на 2028-2029 годы в рамках программы комплексного развития социальной инфраструктуры города.

