Общество

Новую поликлинику построят на Автозаводе

10 марта 2026 15:08 Общество
Новую поликлинику построят на Автозаводе

Фото: минград Нижегородской области

Министерство строительства Нижегородской области выдало разрешение на возведение новой поликлиники в Автозаводском районе, сообщается на сайте ведомства.

Медицинское учреждение планируют построить в границах улиц Аркадия Гайдара, Стахановской и Лекальной. Будущая поликлиника рассчитана на 100 посещений в смену. Инвестором проекта выступает ООО "ЭкспертПлюс-НН".

Архитектурный облик здания был утвержден в декабре 2025 года. Проект предусматривает строительство двухэтажного здания общей площадью 1358,5 кв. м. Площадь застройки составит 759,2 кв. м, а участок под размещение объекта занимает 2350 кв. м. 

В оформлении фасадов планируется использовать сдержанную цветовую гамму: оттенки слоновой кости, серый цвет полевого шпата и различные варианты коричневого.

Проект также предусматривает благоустройство прилегающей территории. Там появятся тротуары, проезды и парковка на 20 автомобилей.

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2025 года региональный минстрой выдал разрешение на ввод в эксплуатацию трех поликлиник в Нижнем Новгороде. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных