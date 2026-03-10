Новую поликлинику построят на Автозаводе Общество

Фото: минград Нижегородской области

Министерство строительства Нижегородской области выдало разрешение на возведение новой поликлиники в Автозаводском районе, сообщается на сайте ведомства.

Медицинское учреждение планируют построить в границах улиц Аркадия Гайдара, Стахановской и Лекальной. Будущая поликлиника рассчитана на 100 посещений в смену. Инвестором проекта выступает ООО "ЭкспертПлюс-НН".

Архитектурный облик здания был утвержден в декабре 2025 года. Проект предусматривает строительство двухэтажного здания общей площадью 1358,5 кв. м. Площадь застройки составит 759,2 кв. м, а участок под размещение объекта занимает 2350 кв. м.

В оформлении фасадов планируется использовать сдержанную цветовую гамму: оттенки слоновой кости, серый цвет полевого шпата и различные варианты коричневого.

Проект также предусматривает благоустройство прилегающей территории. Там появятся тротуары, проезды и парковка на 20 автомобилей.

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2025 года региональный минстрой выдал разрешение на ввод в эксплуатацию трех поликлиник в Нижнем Новгороде.