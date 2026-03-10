Эксклюзив
Происшествия

Братьям Горват вынесли приговор за наезд на шестерых человек на Бору

10 марта 2026 17:41
Братьям Горват вынесли приговор за наезд на шестерых человек на Бору

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области

Борский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении братьев Андрея и Льва Горват. Изначально их обвиняли в покушении на убийство двух и более человек, совершенном общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору и из хулиганских побуждений. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Суд установил, что 12 октября 2024 года в жилом районе Баталово-4 в Бору Андрей Горват поссорился с компанией местных жителей. После конфликта он позвонил своему брату Льву и попросил приехать.

Лев Горват прибыл на место на автомобиле. По просьбе брата он направил машину в сторону участников конфликта. Люди заметили автомобиль и успели отойти.

Затем Андрей Горват сел за руль другого автомобиля и сам наехал на потерпевших. В результате травмы различной степени тяжести получили шесть человек.

Изучив доказательства, суд исключил из обвинения Андрея Горвата квалифицирующие признаки о совершении преступления общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору и из хулиганских побуждений. Его действия были переквалифицированы на покушение на убийство двух и более лиц.

Действия Льва Горвата суд переквалифицировал с покушения на убийство на угрозу убийством.

В итоге суд приговорил Андрея Горвата к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Льву Горвату назначили один год и шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске вынесли приговор водителю сбившему восьмилетнего мальчика.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Борский г.о. Покушение Приговор
