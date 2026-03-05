Похищенную в Нижнем Новгороде Зарему Мусаеву вновь признали виновной Происшествия

В Чечне повторно вынесли приговор Зареме Мусаевой, похищенной из Нижнего Новгорода. Шалинский городской суд дал ей три года и 10 месяцев колонии-поселения по делу о нападении на сотрудника ФСИН, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Савин.

Это тот же эпизод, который уже рассматривали раньше. По версии следствия, Мусаева, когда ее везли из больницы, сорвала с формы сотрудника погон и ударила его ладонью по шее. Вреда здоровью, как утверждает защита, причинено не было.

В августе 2025 года суд уже назначал ей наказание — три года и 11 месяцев колонии-поселения. Тогда с учетом предыдущего приговора общий срок составлял четыре года. Позже Верховный суд Чечни отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение. На этот раз процесс занял меньше двух дней.

Защита пока не решила, будет ли обжаловать новый приговор.

В январе 2022 года Зарему Мусаеву, супругу бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, задержали в Нижнем Новгороде и доставили в Грозный на допрос по делу о мошенничестве. Позже ей предъявили обвинение в нападении на сотрудника полиции. В июле 2023 года суд приговорил Мусаеву к пяти с половиной годам лишения свободы. Затем срок был снижен: сначала решение пересмотрел Верховный суд Чечни, а в марте 2024 года Пятый кассационный суд сократил наказание до четырех лет и девяти месяцев.

