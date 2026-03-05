Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
05 марта 2026 15:59
Двухэтажное здание вспыхнуло в центре Нижнего Новгорода
05 марта 2026 15:13
Сыну экс-генерала МВД отказали в УДО в Нижнем Новгороде
05 марта 2026 14:45
Похищенную в Нижнем Новгороде Зарему Мусаеву вновь признали виновной
05 марта 2026 13:58
Шесть лет колонии получил нижегородец за смертельное ДТП на каршеринге
05 марта 2026 10:13
Силовики устроили облаву на поваров-нелегалов в нижегородском кафе — видео
05 марта 2026 09:37
Бывшие сотрудницы ННГУ получили условные сроки за мошенничество с премиями
04 марта 2026 20:16
Нижегородская полиция опровергла информацию о задержке выезда на конфликт
04 марта 2026 19:38
Наледь с крыши упала на директора ДУКа Московского района
04 марта 2026 19:01
Виновнику смертельного ДТП в Дзержинске грозит до 12 лет лишения свободы
04 марта 2026 18:00
Подрядчики похитили 17,2 млн рублей при строительстве школы на Бору
Происшествия

Похищенную в Нижнем Новгороде Зарему Мусаеву вновь признали виновной

05 марта 2026 14:45 Происшествия
Похищенную в Нижнем Новгороде Зарему Мусаеву вновь признали виновной

В Чечне повторно вынесли приговор Зареме Мусаевой, похищенной из Нижнего Новгорода. Шалинский городской суд дал ей три года и 10 месяцев колонии-поселения по делу о нападении на сотрудника ФСИН, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Савин.

Это тот же эпизод, который уже рассматривали раньше. По версии следствия, Мусаева, когда ее везли из больницы, сорвала с формы сотрудника погон и ударила его ладонью по шее. Вреда здоровью, как утверждает защита, причинено не было.

В августе 2025 года суд уже назначал ей наказание — три года и 11 месяцев колонии-поселения. Тогда с учетом предыдущего приговора общий срок составлял четыре года. Позже Верховный суд Чечни отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение. На этот раз процесс занял меньше двух дней.

Защита пока не решила, будет ли обжаловать новый приговор.

В январе 2022 года Зарему Мусаеву, супругу бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, задержали в Нижнем Новгороде и доставили в Грозный на допрос по делу о мошенничестве. Позже ей предъявили обвинение в нападении на сотрудника полиции. В июле 2023 года суд приговорил Мусаеву к пяти с половиной годам лишения свободы. Затем срок был снижен: сначала решение пересмотрел Верховный суд Чечни, а в марте 2024 года Пятый кассационный суд сократил наказание до четырех лет и девяти месяцев.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде вынесли приговор виновнику смертельного ДТП на каршеринге.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Приговор Суд
Поделиться:
Новости по теме
05 марта 2026 09:37
Бывшие сотрудницы ННГУ получили условные сроки за мошенничество с премиями
03 марта 2026 10:36
Нижегородца осудили на 3,5 года за попытку продать военные радиостанции за рубеж
02 марта 2026 16:50
Эксклюзив
Экс-глава нижегородского ОНФ получил 2 года за мошенничество с субсидией
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных