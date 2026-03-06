Нижегородец не смог обжаловать приговор за попытку заражения полицейской ВИЧ Происшествия

Фото: Нижегородский облсуд

Нижегородский областной суд не стал менять приговор местному жителю, которого ранее осудили за грабеж, нападение на сотрудницу полиции и создание угрозы заражения ВИЧ. Апелляционные жалобы осужденного и его адвоката оставили без удовлетворения. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Решение вступило в силу сразу после оглашения — 3 марта 2026 года.

Ранее Канавинский районный суд приговорил мужчину к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима. По материалам дела, днем 27 июня 2025 года он вынес из магазина пять бутылок коньяка, не заплатив за них. Вечером того же дня его снова заметили в этом же магазине. Во время задержания он ударил сотрудницу полиции использованной иглой от шприца. При этом мужчина знал, что у него ВИЧ, и обязан был соблюдать меры предосторожности. Суд посчитал, что такими действиями он создал реальную угрозу заражения.

