Последние новости рубрики Происшествия
06 марта 2026 12:58
Нижегородец не смог обжаловать приговор за попытку заражения полицейской ВИЧ
06 марта 2026 09:51
Предпринимателя будут судить после гибели рабочего на теплоходе на Бору
05 марта 2026 17:00
МЧС показало фото с места пожара в центре Нижнего Новгорода
05 марта 2026 16:15
Крыша автопредприятия придавила семь "Газелей" в Нижегородской области
05 марта 2026 15:59
Двухэтажное здание вспыхнуло в центре Нижнего Новгорода
05 марта 2026 15:13
Сыну экс-генерала МВД отказали в УДО в Нижнем Новгороде
05 марта 2026 14:45
Похищенную в Нижнем Новгороде Зарему Мусаеву вновь признали виновной
05 марта 2026 13:58
Шесть лет колонии получил нижегородец за смертельное ДТП на каршеринге
05 марта 2026 10:13
Силовики устроили облаву на поваров-нелегалов в нижегородском кафе — видео
05 марта 2026 09:37
Бывшие сотрудницы ННГУ получили условные сроки за мошенничество с премиями
Происшествия

Нижегородец не смог обжаловать приговор за попытку заражения полицейской ВИЧ

06 марта 2026 12:58 Происшествия
Нижегородец не смог обжаловать приговор за попытку заражения полицейской ВИЧ

Фото: Нижегородский облсуд

Нижегородский областной суд не стал менять приговор местному жителю, которого ранее осудили за грабеж, нападение на сотрудницу полиции и создание угрозы заражения ВИЧ. Апелляционные жалобы осужденного и его адвоката оставили без удовлетворения. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда. 

Решение вступило в силу сразу после оглашения — 3 марта 2026 года.

Ранее Канавинский районный суд приговорил мужчину к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима. По материалам дела, днем 27 июня 2025 года он вынес из магазина пять бутылок коньяка, не заплатив за них. Вечером того же дня его снова заметили в этом же магазине. Во время задержания он ударил сотрудницу полиции использованной иглой от шприца. При этом мужчина знал, что у него ВИЧ, и обязан был соблюдать меры предосторожности. Суд посчитал, что такими действиями он создал реальную угрозу заражения.  

Ранее сообщалось, что полицейские задержали нижегородца, угрожавшего сотруднице ПВЗ на Рождественской ножом. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Приговор Суд
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
