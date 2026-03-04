Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Росфинмониторинг внес в реестр террористов еще двух нижегородцев

04 марта 2026 15:27 Происшествия
Росфинмониторинг внес в реестр террористов еще двух нижегородцев

Фото: сайт Росфинмониторинга

Список террористов и экстремистов, опубликованный на официальном сайте Росфинмониторинга, пополнился новыми именами уроженцев Нижегородской области.

В обновленный перечень включен 30-летний уроженец Павлова Илья Пахомов и Сергей Ушаков, родившийся в городе Бор. Ему 55 лет.

Причины включения указанных лиц в список на данный момент не уточняются.

Ранее сообщалось, что 37-летнего нижегородца арестовали за ведение экстремистского канала в соцсетях. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных