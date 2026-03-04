Росфинмониторинг внес в реестр террористов еще двух нижегородцев

Фото:
Список террористов и экстремистов, опубликованный на официальном сайте Росфинмониторинга, пополнился новыми именами уроженцев Нижегородской области.
В обновленный перечень включен 30-летний уроженец Павлова Илья Пахомов и Сергей Ушаков, родившийся в городе Бор. Ему 55 лет.
Причины включения указанных лиц в список на данный момент не уточняются.
Ранее сообщалось, что 37-летнего нижегородца арестовали за ведение экстремистского канала в соцсетях.
