Росфинмониторинг внес в реестр террористов еще двух нижегородцев Происшествия

Фото: сайт Росфинмониторинга

Список террористов и экстремистов, опубликованный на официальном сайте Росфинмониторинга, пополнился новыми именами уроженцев Нижегородской области.

В обновленный перечень включен 30-летний уроженец Павлова Илья Пахомов и Сергей Ушаков, родившийся в городе Бор. Ему 55 лет.

Причины включения указанных лиц в список на данный момент не уточняются.

Ранее сообщалось, что 37-летнего нижегородца арестовали за ведение экстремистского канала в соцсетях.