11 автобусных маршрутов изменят из-за уборки снега на Зеленском съезде

Фото:
Временные ограничения движения транспорта введут на участке Зеленского съезда в Нижнем Новгороде. Мера связана с проведением уборки снега, сообщили в ЦРТС.
Ограничение начнет действовать с 23:00 сегодняшнего дня и сохранится до полного завершения работ.
На этот период изменится схема движения общественного транспорта. Автобусы №3, 13, 19, 24, 45, 61, 70, 71, 74, 90 и 95 будут следовать по улицам Октябрьской и Алексеевской в обоих направлениях.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошел в топ‑4 городов России по качеству общественного транспорта.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+