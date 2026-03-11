Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Общество

11 автобусных маршрутов изменят из-за уборки снега на Зеленском съезде

11 марта 2026 14:21
11 автобусных маршрутов изменят из-за уборки снега на Зеленском съезде

Фото: Кира Мишина

Временные ограничения движения транспорта введут на участке Зеленского съезда в Нижнем Новгороде. Мера связана с проведением уборки снега, сообщили в ЦРТС.

Ограничение начнет действовать с 23:00 сегодняшнего дня и сохранится до полного завершения работ.

На этот период изменится схема движения общественного транспорта. Автобусы №3, 13, 19, 24, 45, 61, 70, 71, 74, 90 и 95 будут следовать по улицам Октябрьской и Алексеевской в обоих направлениях.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошел в топ‑4 городов России по качеству общественного транспорта.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

