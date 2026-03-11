11 автобусных маршрутов изменят из-за уборки снега на Зеленском съезде Общество

Фото: Кира Мишина

Временные ограничения движения транспорта введут на участке Зеленского съезда в Нижнем Новгороде. Мера связана с проведением уборки снега, сообщили в ЦРТС.

Ограничение начнет действовать с 23:00 сегодняшнего дня и сохранится до полного завершения работ.

На этот период изменится схема движения общественного транспорта. Автобусы №3, 13, 19, 24, 45, 61, 70, 71, 74, 90 и 95 будут следовать по улицам Октябрьской и Алексеевской в обоих направлениях.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошел в топ‑4 городов России по качеству общественного транспорта.