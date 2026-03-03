Изменены номера 17 автобусных маршрутов в Кстовском районе: список Общество

Номера 17 автобусных маршрутов изменились в Кстовском районе с 1 марта, сообщили в Центре развития транспортных систем региона.

В частности, автобус №101 "Кстово - Зелецино" теперь курсирует под номером №201, а автобус №114 "Кстово – Безводное" – под номером №214. Все маршруты – в карточке ниже.

Напомним, с 2026 года Кстово начали поэтапно включать в единую маршрутную сеть Нижнего Новгорода. С января был запущен ряд новых маршрутов.

Сообщалось также, что с 2027 года в Кстовском районе могут появиться три новых автобусных маршрута.