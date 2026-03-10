Нижний Новгород вошел в топ-5 по качеству общественного транспорта в России

Фото:
Нижний Новгород занял четвертую строчку в общероссийском рейтинге качества общественного транспорта. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем региона.
В исследовании оценивались 100 городов страны кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Выше Нижнего Новгорода расположились только Пермь, Екатеринбург и Новокузнецк.
Рейтинг подготовили компания "Симетра", специализирующаяся на транспортном планировании, совместно с Ассоциацией транспортных инженеров.
Эксперты проанализировали 65 расчетных показателей, объединенных в пять ключевых групп: физическая и ценовая доступность транспорта, функциональность транспортной сети, комфорт и удобство, а также безопасность и устойчивость развития системы.
По словам гендиректора "Симетры" Владимира Швецова, работа проводится во взаимодействии с администрациями российских городов и основывается на открытых данных и результатах геопространственного анализа.
