Дмитрий Краснов стал новым сенатором от Нижегородской области

Фото:
Депутаты Заксобрания Нижегородской области утвердили кандидатуру зампреда Дмитрия Краснова для представительства региона в Совете Федерации. Это произошло на сегодняшнем заседании парламента.
Как передает НИА "Нижний Новгород", Алексей Антонов, руководитель фракции "Единая Россия", положительно охарактеризовал Краснова в ЗСНО. Он, в частности, отметил его богатый политический и управленческий опыт, а также многочисленные заслуги перед Нижегородской областью.
"Дмитрий Германович зарекомендовал себя как опытный политик и организатор, награжденный государственными знаками отличия, в том числе орденом Почета и благодарности президента России за вклад в развитие малого и среднего бизнеса", — подчеркнул Антонов.
Сам Краснов в ответном слове подчеркнул, что рассматривает назначение как возможность служить интересам Нижегородской области и пообещал добросовестно исполнять обязанности сенатора.
Также Заксобрание досрочно прекратило полномочия Дмитрия Краснова как депутата на основании его личного заявления.
Голосование по кандидатуре Краснова было открытым: в итоге 44 парламентария проголосовали "за", один воздержался.
Напомним, что предыдущий сенатор от ЗСНО Александр Вайнберг досрочно сложил полномочия в январе 2026 года, заявив о намерении уйти в зону СВО. Практически сразу кандидатуру Краснова назвали в числе возможных сменщиков Вайнберга.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+