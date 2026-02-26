Дмитрий Краснов стал новым сенатором от Нижегородской области Политика

Депутаты Заксобрания Нижегородской области утвердили кандидатуру зампреда Дмитрия Краснова для представительства региона в Совете Федерации. Это произошло на сегодняшнем заседании парламента.

Как передает НИА "Нижний Новгород", Алексей Антонов, руководитель фракции "Единая Россия", положительно охарактеризовал Краснова в ЗСНО. Он, в частности, отметил его богатый политический и управленческий опыт, а также многочисленные заслуги перед Нижегородской областью.

"Дмитрий Германович зарекомендовал себя как опытный политик и организатор, награжденный государственными знаками отличия, в том числе орденом Почета и благодарности президента России за вклад в развитие малого и среднего бизнеса", — подчеркнул Антонов.

Сам Краснов в ответном слове подчеркнул, что рассматривает назначение как возможность служить интересам Нижегородской области и пообещал добросовестно исполнять обязанности сенатора.

Также Заксобрание досрочно прекратило полномочия Дмитрия Краснова как депутата на основании его личного заявления.

Голосование по кандидатуре Краснова было открытым: в итоге 44 парламентария проголосовали "за", один воздержался.

Напомним, что предыдущий сенатор от ЗСНО Александр Вайнберг досрочно сложил полномочия в январе 2026 года, заявив о намерении уйти в зону СВО. Практически сразу кандидатуру Краснова назвали в числе возможных сменщиков Вайнберга.