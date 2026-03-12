Конструкции поврежденного отстойника разобрали на Нижегородской станции аэрации Общество

Специалисты подрядной организации разобрали элементы поврежденного первичного отстойника на Нижегородской станции аэрации, сообщили в АО "Объединенный коммунальный оператор".

На стройплощадке очистили покрытие от снега, разобрали и извлекли элементы укрытия. Новое оборудование уже заказано подрядчиком, который восстановит инженерное сооружение за свой счет.

Директор по реализации приоритетных инвестпроектов по водоснабжению и водоотведению АО "Объединенный коммунальный оператор" Николай Бобин сообщил, что металлоконструкции уже изготавливаются на заводе в рамках гарантийных обязательств. По его словам, срок восстановления будет определен после экспертизы элементов конструкций.

"Экспертные организации приступили к отбору проб металла и анализу поднятых элементов укрытия. С учетом монтажных работ восстановление займет до четырех месяцев при условии отсутствия затяжных погодных осложнений", — отметил Бобин.

Специальная комиссия продолжает обследование конструкций. По предварительным данным, нарушение целостности первичного отстойника могло произойти из-за ошибок при расчетах нагрузок ферм укрытия на этапе проектирования.

При этом Нижегородская станция аэрации, которую эксплуатирует АО "ОКО", продолжает работать в штатном режиме. Очистные сооружения принимают и очищают сточные воды на второй технологической очереди. На реконструированных объектах первой очереди сейчас идут пусконаладочные работы. После их завершения два первичных отстойника, включая пострадавший, будут использовать только в периоды пиковых нагрузок, например во время паводка.

Нижегородская станция аэрации является крупнейшими очистными сооружениями региона: среднесуточный объем поступающих стоков превышает 400 тыс. кубометров. Впервые с момента ввода станции в эксплуатацию в 1974 году здесь проводится масштабная модернизация. Работы начались в 2022 году и ведутся поэтапно без остановки приема стоков.

На данный момент завершен первый этап реконструкции, в который вошли 50 сооружений. Также ведется проектирование второго этапа модернизации, в рамках которого планируется обновить еще 61 объект.

