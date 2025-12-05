Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Общество

Минцифры включило три нижегородские платформы в "белый список"

05 декабря 2025 17:19 Общество
Минцифры включило три нижегородские платформы в белый список

Три цифровые платформы Нижегородской области вошли в обновлённый "белый список" Минцифры России. Это означает, что они останутся доступными даже в случае временного отключения мобильного интернета по соображениям безопасности. Об этом сообщил замгубернатора Егор Поляков в своем телеграм-канале.

В перечень попали "Карта жителя Нижегородской области"; "Сервис оплаты проезда в общественном транспорте" (ООО "Ситикард"); "Электронный журнал/дневник" (РГИС "Нижегородская образовательная платформа").

Их включение в список, вероятно, связано, в том числе, с грядущими изменениями в системе оплаты проезда. С 1 января 2026 года в общественном транспорте Нижнего Новгорода полностью отменяется возможность оплаты наличными. Расчёт будет возможен только с помощью банковских или транспортных карт.

Кроме нижегородских сервисов, на третьем этапе расширения "белого списка" в него также вошли онлайн-ресурсы Центробанка России, операторов связи и другие важные платформы.

Напомним, в "белый список" входят сервисы, которыми ежедневно пользуются миллионы россиян. Система позволяет сохранять доступ к базовым цифровым сервисам в случае ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности.

