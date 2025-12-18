Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Общество

Минцифры анонсировало способ вернуть россиянам мобильный интернет

18 декабря 2025 11:06 Общество
Минцифры анонсировало способ вернуть россиянам мобильный интернет

В России планируют создать базу данных уникальных идентификационных номеров (IMEI) для мобильных устройств. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Дмитрий Угнивенко во время заседания Общественного совета, передаёт 360.ru.

Он отметил, что помимо номера сим-карты, у каждого мобильного телефона есть уникальный IMEI. С его помощью операторы могут определить, какое устройство находится в сети, и отслеживать его местоположение.

Угнивенко подчеркнул, что создание такой базы и привязка устройств к конкретным номерам позволит идентифицировать использование сим-карты в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА). Это, в свою очередь, может способствовать смягчению режима блокировок.

На данный момент в случае временного отключения мобильного интернета из-за угрозы использования БПЛА в российских регионах вводят так называемые белые списки сайтов. Также в стране действует ограничение на использование иностранных сим-карт.

Напомним, что жалобы на исчезновение мобильного интернета регулярно поступают от нижегородцев. Ранее власти неоднократно говорили, что интернет приходится глушить ради безопасности населения и ряда объектов, являющихся мишенью для ВСУ. Нижегородцев просят с пониманием относиться к вынужденным мерам. 

В регионе действует система "белых списков" — это специальное техническое решение, разработанное Минцифры РФ совместно с операторами связи. В список включены три нижегородских сервиса - они доступны даже в отсутствие мобильного интернета. 

Также в Нижегородской области была создана карта точек с бесплатным Wi-Fi. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

