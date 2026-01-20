Более 2 000 тысяч точек бесплатного Wi-Fi работает в Нижегородской области Общество

На начало 2026 года в Нижегородской области функционирует более 2 тысяч точек с бесплатным доступом к Wi-Fi. Все они нанесены на специальную интерактивную карту на портале "Карта жителя Нижегородской области".

Как отметил министр цифрового развития и связи региона Александр Синелобов, карту можно использовать как онлайн, так и в офлайн-режиме, что особенно важно при снижении скорости или отсутствии интернета. Такие меры повышают устойчивость цифровой инфраструктуры в нестабильных условиях.

"Эти меры безопасности необходимы, и со своей стороны мы стремимся сделать всё возможное, чтобы максимально упростить жизнь нижегородцев в такие моменты", - сказал министр.

Он также уточнил, что 450 точек Wi-Fi появились по инициативе минцифры Нижегородской области. Около 100 из них обеспечивают доступ к интернету в медицинских учреждениях. Остальные точки функционировали и ранее, в частности на "умных" остановках.

В сентябре 2025 года бесплатный Wi-Fi стал доступен в роддомах Нижнего Новгорода и Дзержинска. В частности, в областном перинатальном центре ГКБ №40 Автозаводского района работает 17 точек доступа, в роддоме №4 – 6, а в Кстовской ЦРБ – 4. В Дзержинском перинатальном центре установлено 14 точек Wi-Fi.

К ноябрю в Нижнем Новгороде и Дзержинске было развернуто еще 206 новых точек общественного Wi-Fi. Некоторые из них появились в присоединенном Кстовском районе. Новые точки установлены в городских поликлиниках, Центральной районной детской библиотеке имени А. Пешкова, на Дзержинском автовокзале, в зоопарке и других общественных местах.

Интерактивная карта бесплатного Wi-Fi регулярно обновляется и содержит подробную информацию о каждой точке: провайдер, точный адрес, радиус действия сигнала, а также инструкцию по подключению.

Получить доступ к карте можно через мобильное приложение "Карта жителя Нижегородской области" даже без подключения к интернету. Для этого необходимо скачать приложение (доступно в RuStore для устройств на Android и iOS), выбрать раздел "Карта Wi-Fi" и загрузить нужную карту – как по конкретному населенному пункту, так и по всей области. Регистрация в приложении не требуется.

Если Wi-Fi точка не работает или данные о ней на карте устарели, об этом можно сообщить через портал "Карта жителя" или по телефону горячей линии 122 (после соединения следует нажать цифру 5). Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, а в субботу – с 8:00 до 13:30. Информация на карте обновляется по мере появления новых точек или получения обращений.

В минцифры напоминают: представители бизнеса могут предложить свои площадки для размещения бесплатного интернета, заполнив специальную форму на портале "Карта жителя Нижегородской области".

Ранее в Минтрансе РФ пообещали улучшить качество интернета в нижегородских поездах.