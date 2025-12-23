Эксперты объяснили, чем грозит россиянам единая база IMEI от Минцифры Общество

Минцифры разрабатывает систему, которая объединит идентификационные номера мобильных устройств (IMEI) с привязкой к сим-картам. Это предложение направлено на борьбу с беспилотниками и снятие ограничений на мобильный интернет в России.

Дмитрий Угнивенко, заместитель министра цифрового развития, объявил о создании единой базы данных IMEI, включающей смартфоны, планшеты, умные часы и модемы. С помощью IMEI операторы могут определить, какое устройство подключено к сети, отключить его геолокацию или сим-карту при необходимости.

Сейчас многие регионы сталкиваются с ограничениями на мобильный интернет из-за угрозы атак беспилотников. Кроме того, для устройств, ввезённых из-за границы, действует так называемый режим "охлаждения".

Журналисты выяснили, что обязательная привязка IMEI к абонентским номерам вступит в силу в 2027 году. Операторы связи пропишут IMEI в договоре с абонентом. Это означает, что сим-карта не будет работать в другом устройстве без согласования с оператором.

Но в Минцифры подчеркивают, что это предложение пока не окончательное и может быть исключено из законопроекта.

IMEI — это уникальный 15-значный цифровой код, который присваивается каждому мобильному устройству. Как пояснил 360.ru эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин, после подключения сим-карты к базовой станции операторы получают IMEI устройства.

Эксперт подтвердил, что привязка сим-карты к IMEI другого устройства сделает её неработоспособной, а замену гаджета необходимо будет согласовывать с оператором.

"Если у человека три смартфона, то нужно регистрировать каждый. Либо пойти на радиорынок, там умельцы сделают для всех одинаковый IMEI, но они одновременно перестанут работать. В кирпич смартфон не превратится, он сможет работать от Wi-Fi, но звонить с него уже не получится", — добавил Курочкин.

Он не исключил, что регистрацию IMEI могут автоматизировать, и запросы на смену устройства будут отправляться через личный кабинет оператора.

Эльдар Муртазин, ведущий аналитик и владелец Mobile Research Group, отметил, что сейчас регистрацию IMEI проходят иностранцы, приезжающие в Россию, чтобы использовать сим-карты местных операторов.

Для двухсимочных устройств нужно зарегистрировать оба IMEI. Пока нет четкого плана, как это будет работать, но, вероятно, практика, применяемая к иностранцам, будет распространена на российских пользователей.

Муртазин отметил, что обязательная регистрация IMEI уже действует в Турции, Азербайджане, Узбекистане и других странах, но там она направлена на борьбу с контрабандой.

"То есть, по сути, IMEI-номер аппарата должен быть в единой базе. Если его там нет, то оператор не разрешает работу этого устройства в местных сетях", — добавил Муртазин.

Аналитик прогнозирует, что обязательная регистрация IMEI приведет к снижению рынка электроники и росту цен.

Алексей Курочкин объяснил, что беспилотники, залетающие в Россию, подключаются к базовым станциям для навигации по GPS. Без интернета они летать не могут. Starlink для них недоступен из-за большого размера оборудования, поэтому они используют смартфоны. И если дрон с незарегистрированным IMEI попытается подключиться к сети, его отключат, и он упадёт.

Действующий режим "охлаждения" работает по аналогичному принципу: дрон с сим-картой попадает в роуминг и теряет связь.

Однако, по мнению Курочкина, есть беспилотники, которые летят без цели, следуя заданному маршруту, и те, которые выполняют задачи, требующие связи.

Кроме того, Эльдар Муртазин считает предложение Минцифры бессмысленным, так как IMEI можно подделать.