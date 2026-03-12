Стало известно, как пройдет открытие Ледового дворца на Стрелке Спорт

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Открытие Ледовой арены на Стрелке планируют провести в формате хоккейного матча с предварительным шоу. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович во время презентации событийной программы региона на 2026 год, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, сейчас рассматривается несколько сценариев, однако основным считается вариант с проведением официального матча, который и станет стартом работы арены. Перед игрой планируется организовать 10-15-минутное шоу.

"Это связано с тем, что церемония будет транслироваться на всю страну. Планируется шоу или концерт, торжественная часть и сам матч-открытие", – рассказал Олег Беркович.

Точная дата пока не называется, однако, по словам замгубернатора, это точно произойдет в 2026 году.

Также рассматривается альтернативный вариант, при котором торжественная часть пройдет отдельно от матча. Однако этот формат менее вероятен. Скорее всего большой концерт или масштабное шоу организуют уже после официального старта работы арены.

Кроме того, в конце года в новом дворце планируют провести ледовое шоу, которое ранее было невозможно привезти в Нижний Новгород по техническим причинам.

Напомним, строительство арены на Стрелке близится к завершению — объект готов на 99%.

Ожидается, что хоккейный клуб "Торпедо" начнет следующий сезон уже на новой площадке.