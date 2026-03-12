Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
12 марта 2026 16:35
Эксклюзив
Стало известно, как пройдет открытие Ледового дворца на Стрелке
12 марта 2026 13:13
"Пари НН" грозит штраф за инцидент со снежками в игре с "Сочи"
12 марта 2026 10:50
Российские спортсмены завоевали еще два золота на Паралимпиаде в Италии
12 марта 2026 09:16
Нижегородская "Чайка" обыграла "Авто" в овертайме и взяла реванш
11 марта 2026 19:20
Нижегородское "Торпедо" не смогло взять реванш у "Авангарда" в Омске
11 марта 2026 16:55
Андрей Рушкин покидает пост главного тренера нижегородского "Старта"
11 марта 2026 15:12
Два игрока "Пари НН" вошли в расширенный состав молодежной сборной России
11 марта 2026 14:43
Нижегородская область проводит мероприятия к 95-летию физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне"
11 марта 2026 14:09
Нижегородский "Старт" завершил сезон поражением от "Родины"
11 марта 2026 13:31
Путин поздравил чемпионок Багиян и Ворончихину с победой на Паралимпиаде
Спорт

Стало известно, как пройдет открытие Ледового дворца на Стрелке

12 марта 2026 16:35 Спорт
Стало известно, как пройдет открытие Ледового дворца на Стрелке

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Открытие Ледовой арены на Стрелке планируют провести в формате хоккейного матча с предварительным шоу. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович во время презентации событийной программы региона на 2026 год, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, сейчас рассматривается несколько сценариев, однако основным считается вариант с проведением официального матча, который и станет стартом работы арены. Перед игрой планируется организовать 10-15-минутное шоу.  

"Это связано с тем, что церемония будет транслироваться на всю страну. Планируется шоу или концерт, торжественная часть и сам матч-открытие", – рассказал Олег Беркович.

Точная дата пока не называется, однако, по словам замгубернатора, это точно произойдет в 2026 году.

Также рассматривается альтернативный вариант, при котором торжественная часть пройдет отдельно от матча. Однако этот формат менее вероятен. Скорее всего большой концерт или масштабное шоу организуют уже после официального старта работы арены.

Кроме того, в конце года в новом дворце планируют провести ледовое шоу, которое ранее было невозможно привезти в Нижний Новгород по техническим причинам.

Напомним, строительство арены на Стрелке близится к завершению — объект готов на 99%.

Ожидается, что хоккейный клуб "Торпедо" начнет следующий сезон уже на новой площадке.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Стадион Строительство ХК "Торпедо"
Поделиться:
Новости по теме
12 марта 2026 15:41
Эксклюзив
Появились детали празднования 9 Мая в Нижнем Новгороде
11 марта 2026 19:20
Нижегородское "Торпедо" не смогло взять реванш у "Авангарда" в Омске
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных