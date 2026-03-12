Власти рассказали, как Нижний Новгород отметит 805-летие Культура и отдых

Фото: Максим Герасимов

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

15 августа Нижний Новгород отпразднует 805-летие. По традиции жителей и гостей города ждет насыщенная программа мероприятий.

Некоторые подробности предстоящего праздника озвучил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович во время презентации событийной программы региона на 2026 год, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Уже известно, что с 13 по 16 августа в городе пройдёт фестиваль воздухоплавания "Приволжская фиеста" (0+), а также состоится "Волжская регата — 2026" (0+).

По словам замгубернатора, День города совпадает с концертом (18+) группы "Ленинград" на "Совкомбанк Арене". Он отметил, что основная сложность связана с транспортной нагрузкой, поскольку мероприятие на стадионе может собрать до 40 тысяч человек.

Однако на проведение праздника это не повлияет. Он пройдет в привычном формате — с несколькими праздничными площадками в разных районах.

Полная программа и список артистов, которые выступят в разных районах, пока неизвестны.

При этом, по его мнению, от проведения концерта на площади Минина можно отказаться, а основные события целесообразно распределить по районам города.

"Нижний Новгород не ограничивается площадью Минина. Я бы вообще Нижегородский район не трогал", - отметил замгубернатора.

Ранее сообщалось, что масштабного концерта на 9 Мая, как в прошлом году, в Нижнем Новгороде не планируется.