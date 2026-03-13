Прямые рейсы между Нижним Новгородом и Белградом могут запустить с 19 мая

Air Serbia планирует запустить прямые рейсы между Нижним Новгородом и Белградом. Авиакомпания уже открыла продажу билетов на новое направление, следует из системы бронирования перевозчика.
Полеты предполагается запустить 19 мая. Самолеты будут курсировать дважды в неделю — по вторникам и пятницам — в обоих направлениях.
Время в пути составит 3 часа 50 минут.
При этом источник НИА "Нижний Новгород" утверждает, что пока лишь ведутся переговоры о том, чтобы запустить авиасообщение между Нижним Новгородом и Белградом.
Ранее сообщалось, что в мае из Нижнего Новгорода также планируется запуск рейсов в Махачкалу и Норильск.
