Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Экономика

13 марта 2026 18:20 Экономика
Прямые рейсы между Нижним Новгородом и Белградом могут запустить с 19 мая

Фото: Александр Воложанин

Air Serbia планирует запустить прямые рейсы между Нижним Новгородом и Белградом. Авиакомпания уже открыла продажу билетов на новое направление, следует из системы бронирования перевозчика. 

Полеты предполагается запустить 19 мая. Самолеты будут курсировать дважды в неделю — по вторникам и пятницам — в обоих направлениях. 

Время в пути составит 3 часа 50 минут.

Фото: сайт авиакомпании Air Serbia

При этом источник НИА "Нижний Новгород" утверждает, что пока лишь ведутся переговоры о том, чтобы запустить авиасообщение между Нижним Новгородом и Белградом. 

Ранее сообщалось, что в мае из Нижнего Новгорода также планируется запуск рейсов в Махачкалу и Норильск.

