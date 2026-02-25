Эксклюзив
Общество

Нижегородцам рассказали, как изменятся правила авиаперелетов с 1 марта

25 февраля 2026 10:29
Нижегородцам рассказали, как изменятся правила авиаперелетов с 1 марта

Фото: Александр Воложанин

С 1 марта вступят в силу новые правила авиаперевозок, утвержденные приказом Минтранса от 15 октября 2025 года. Изменения касаются информирования пассажиров, перевозки детей и людей с инвалидностью, ручной клади и порядка действий при задержках рейсов. Также обновлены требования к гостиницам.

Новые правила авиаперелетов

Авиакомпании обязаны подробно информировать пассажиров об условиях перелета, тарифах, возврате билетов и правилах перевозки. Электронный посадочный талон официально приравнивается к бумажному.

Детям младше 12 лет разрешат летать только в сопровождении взрослых, при этом перевозчики будут обязаны размещать их рядом без дополнительной платы. Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров пояснил в беседе с 360.ru, что сопровождающими могут быть родители, родственники или лица, находящиеся с ребенком в одном бронировании. По его словам, их должны размещать рядом — не просто в одном ряду, а в одном блоке кресел, без разделения проходом.

При отсутствии сопровождающего услуга оформляется через авиакомпанию. Пассажиров с инвалидностью размещают на специально предусмотренных местах, но не у аварийных выходов — из соображений безопасности.

Перевозка детей

На внутренних рейсах ребенок до двух лет может лететь бесплатно без отдельного места. На международных направлениях предоставляется скидка не менее 90% от тарифа (кроме первого и бизнес-класса).

Для детей от двух до 12 лет на внутренних рейсах с отдельным местом действует скидка 50% (за исключением первого и бизнес-класса). На международных рейсах размер скидки перевозчик определяет самостоятельно.

Ручная кладь

Согласно приказу, без доплаты разрешено провозить рюкзак, верхнюю одежду, букет цветов, детское питание, костюм в чехле, люльку и удерживающие устройства для ребенка до двух лет, складную коляску (если ее можно безопасно разместить в салоне), лекарства, диетическое питание, средства реабилитации, а также покупки из duty free — при соблюдении норм габаритов и веса.

За превышение установленных норм придется доплатить. Коляски и собаки-поводыри, которые нельзя безопасно разместить в салоне, перевозятся по отдельным правилам.

Задержка рейса

Документ уточняет обязанности авиакомпаний при задержках рейсов. Если вылет задержан на два часа, пассажирам в течение следующего часа обязаны предоставить воду; при задержке на четыре часа — в течение двух часов обеспечить горячими напитками и питанием.

Если ожидание превышает восемь часов, в течение двух часов должны предоставить бесплатную гостиницу с трансфером. Ночью (с 22:00 до 06:00) номер положен при задержке более шести часов. Сроки считают от времени вылета, указанного в билете. При размещении в отеле перевозчик обязан бесплатно хранить багаж.

При задержке более чем на 30 минут пассажир вправе отказаться от перелета и вернуть полную стоимость билета — даже невозвратного. Отсчет ведется от времени вылета по билету до начала посадки.

Полный возврат также положен при отмене или значительной задержке рейса, изменении маршрута или времени вылета, нехватке мест, срыве стыковки по единому билету, несоответствии класса обслуживания, ошибке в билете и болезни пассажира или его близкого (при наличии меддокументов). Деньги возвращают тому, кто оплатил билет.

Гостиницы

С 1 марта 2026 года турист сможет отменить бронирование за сутки до заезда с полным возвратом предоплаты. При опоздании отель вправе удержать оплату не более чем за одни сутки и обязан сохранять бронь в течение суток.

Все средства размещения должны быть включены в специальный реестр. Заселиться можно будет по российскому или заграничному паспорту, водительскому удостоверению либо через "Госуслуги".

В договоре должны быть указаны условия проживания, категория и площадь номера, порядок отмены. Отель вправе отказать в заселении, но обязан вернуть деньги и компенсировать убытки.

Ранее мы уже писали, какие еще изменения ждут нижегородцев с 1 марта.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Архив
