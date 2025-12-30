Восемь авиарейсов из Нижнего Новгорода субсидируют в 2026 году Общество

Фото: Александр Воложанин

Росавиация опубликовала перечень субсидируемых маршрутов на 2026 год. В него вошли восемь направлений, соединяющих Нижний Новгород с другими городами России.

В большинстве случаев расходы по субсидированию делятся между двумя регионами. Однако на одном направлении финансирование осуществляется только со стороны Нижегородской области. Так, рейсы авиакомпании "Азимут" в Краснодар будут поддерживаться только за счёт средств Нижегородской области. В период с мая по сентябрь регион покроет 95% расходов, а с октября по декабрь — 61%.

Маршрут в Самару, выполняемый авиакомпанией "Ред Вингс", получит совместную поддержку Нижегородской и Самарской областей. С января по апрель и с октября по декабрь каждая из сторон компенсирует по 30,5% затрат. В мае и сентябре доля увеличится до 47,5% с каждой стороны.

Рейсы из Нижнего Новгорода в Уфу, которые будет выполнять авиакомпания "Икар", субсидируются на равных условиях Республикой Башкортостан и Нижегородской областью — по 47,5% с каждой стороны. На линии будут задействованы самолёты Embraer E190, а при необходимости — Boeing 737-900.

Маршрут в Челябинск, обслуживаемый перевозчиком "ЮВТ Аэро", будет финансироваться в зависимости от сезона. В январе-апреле и октябре-декабре обе области покроют по 30,5% расходов, тогда как с мая по сентябрь доля каждой возрастёт до 47,5%.

Регулярные рейсы в Екатеринбург, которые выполняет авиакомпания "Ред Вингс", поддерживаются Нижегородской и Свердловской областями. В течение всего года каждая сторона компенсирует по 30,5% затрат.

Полёты в Казань, осуществляемые "ЮВТ Аэро", также финансируются Нижегородской областью и Республикой Татарстан. В зимне-весенний и осенний периоды (январь-апрель и октябрь-декабрь) каждый регион покроет по 30,5% расходов, а в мае-сентябре доля составит 47,5%.

Направление в Калининград, которое обслуживает авиакомпания "Северный ветер", получит поддержку со стороны Нижегородской и Калининградской областей. В течение всего года каждая из них покроет по 25% затрат.

Рейсы в Новосибирск, выполняемые авиакомпанией "Сибирь" (S7 Airlines), будут субсидироваться на паритетной основе. Нижегородская и Новосибирская области возьмут на себя по 47,5% расходов, обеспечив в сумме 95% финансирования маршрута.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники нижегородцам будут доступны 16 направлений из аэропорта имени Чкалова.