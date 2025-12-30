Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 декабря 2025 14:43Нижегородцев с ожирением обяжут пожизненно наблюдаться у врачей
30 декабря 2025 14:15Восемь авиарейсов из Нижнего Новгорода субсидируют в 2026 году
30 декабря 2025 13:50Нижегородская мэрия перейдет на оперативный график в новогодние праздники
30 декабря 2025 13:18Более 3 тысяч гаражей зарегистрировали нижегородцы по "гаражной амнистии"
30 декабря 2025 13:06Новые платные парковки могут появиться в Нижнем Новгороде в 2026 году
30 декабря 2025 13:00"Ростелеком" и "Леста Игры" узнали, чем займутся геймеры на праздниках
30 декабря 2025 13:00Расписание нижегородских электричек изменится в январе
30 декабря 2025 12:47Андрей Дранишников: "Штаб стал площадкой презентации истории, культуры и традиций Балахнинского края"
30 декабря 2025 12:21Как провести день накануне Нового года без стресса: советы экспертов
30 декабря 2025 12:06Благоустройство Автозаводского парка обойдется в 4 млрд рублей
Общество

Восемь авиарейсов из Нижнего Новгорода субсидируют в 2026 году

30 декабря 2025 14:15 Общество
Восемь авиарейсов из Нижнего Новгорода субсидируют в 2026 году

Фото: Александр Воложанин

Росавиация опубликовала перечень субсидируемых маршрутов на 2026 год. В него вошли восемь направлений, соединяющих Нижний Новгород с другими городами России.

В большинстве случаев расходы по субсидированию делятся между двумя регионами. Однако на одном направлении финансирование осуществляется только со стороны Нижегородской области. Так, рейсы авиакомпании "Азимут" в Краснодар будут поддерживаться только за счёт средств Нижегородской области. В период с мая по сентябрь регион покроет 95% расходов, а с октября по декабрь — 61%.

Маршрут в Самару, выполняемый авиакомпанией "Ред Вингс", получит совместную поддержку Нижегородской и Самарской областей. С января по апрель и с октября по декабрь каждая из сторон компенсирует по 30,5% затрат. В мае и сентябре доля увеличится до 47,5% с каждой стороны.

Рейсы из Нижнего Новгорода в Уфу, которые будет выполнять авиакомпания "Икар", субсидируются на равных условиях Республикой Башкортостан и Нижегородской областью — по 47,5% с каждой стороны. На линии будут задействованы самолёты Embraer E190, а при необходимости — Boeing 737-900.

Маршрут в Челябинск, обслуживаемый перевозчиком "ЮВТ Аэро", будет финансироваться в зависимости от сезона. В январе-апреле и октябре-декабре обе области покроют по 30,5% расходов, тогда как с мая по сентябрь доля каждой возрастёт до 47,5%.

Регулярные рейсы в Екатеринбург, которые выполняет авиакомпания "Ред Вингс", поддерживаются Нижегородской и Свердловской областями. В течение всего года каждая сторона компенсирует по 30,5% затрат.

Полёты в Казань, осуществляемые "ЮВТ Аэро", также финансируются Нижегородской областью и Республикой Татарстан. В зимне-весенний и осенний периоды (январь-апрель и октябрь-декабрь) каждый регион покроет по 30,5% расходов, а в мае-сентябре доля составит 47,5%.

Направление в Калининград, которое обслуживает авиакомпания "Северный ветер", получит поддержку со стороны Нижегородской и Калининградской областей. В течение всего года каждая из них покроет по 25% затрат.

Рейсы в Новосибирск, выполняемые авиакомпанией "Сибирь" (S7 Airlines), будут субсидироваться на паритетной основе. Нижегородская и Новосибирская области возьмут на себя по 47,5% расходов, обеспечив в сумме 95% финансирования маршрута.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники нижегородцам будут доступны 16 направлений из аэропорта имени Чкалова.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Авиасообщение Самолеты
Поделиться:
Новости по теме
29 декабря 2025 08:40Нижегородский аэропорт принял 26 рейсов в качестве запасного аэродрома
12 ноября 2025 18:21В Госдуме предложили ограничить наценку на авиабилеты в праздники
01 ноября 2025 16:35Переговоры о прямых рейсах из Нижнего Новгорода в ОАЭ продолжаются
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных