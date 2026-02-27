Прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Махачкалу запустят с 6 мая Общество

Фото: Полина Зубова

С 6 мая из Нижнего Новгорода откроется прямое авиасообщение с Махачкалой. Полетная программа продлится до 23 сентября и будет выполняться в рамках сезонного расписания, сообщается на сайте аэропорта имени В.П. Чкалова.

Рейсы вновь будет обслуживать авиакомпания NordStar. Вылеты запланированы по средам.

Самолет будет отправляться из Нижнего Новгорода в 14:10. Продолжительность полета составит около трех часов, прибытие в столицу Дагестана ожидается в 17:10. На маршруте задействуют Boeing 737, рассчитанную на 180 пассажиров.

Минимальная стоимость билета без багажа с ручной кладью до 10 кг начинается от 9 000 рублей. Перелет с багажом обойдется от 11 000 рублей. Билеты в бизнес-класс предлагаются по цене от 52 500 рублей.

Первый обратный рейс из Махачкалы также запланирован на 6 мая. Вылет назначен на 18:20, время в пути составит 2 часа 40 минут. Прибытие в Нижний Новгород ожидается в 21:00.

Стоимость билетов из Махачкалы начинается от 6 000 рублей без багажа и от 8 000 рублей с багажом. Перелет в бизнес-классе обойдется в ту же сумму.

Ранее сообщалось, что с 6 мая также возобновится прямое авиасообщение с Норильском.