Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 февраля 2026 13:20
Прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Махачкалу запустят с 6 мая
27 февраля 2026 13:00
Нижегородцам рассказали, как распознать абьюзера
27 февраля 2026 12:51
В Можайске модернизируют больницу и заменят 108 км сетей
27 февраля 2026 12:47
Опубликован график работы нижегородской канатки в мартовские праздники
27 февраля 2026 12:31
Потепление ждет нижегородцев в первый день весны
27 февраля 2026 12:20
Жителей Ленинского района предупредили о зеленой воде
27 февраля 2026 11:59
Нижегородские школьники смогут совершать больше общественно полезных дел благодаря проекту "Киноуроки в школах России"
27 февраля 2026 11:16
Сдвоенные "Ласточки" запустят между Нижним Новгородом и Москвой в марте
27 февраля 2026 10:55
Весна близко: медведи Ляля и Балу в нижегородском "Лимпопо" вышли из спячки
27 февраля 2026 10:49
Волонтеры АО "Транснефть – Верхняя Волга" посетили военный госпиталь в Нижегородской области
Общество

Прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Махачкалу запустят с 6 мая

27 февраля 2026 13:20 Общество
Прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Махачкалу запустят с 6 мая

Фото: Полина Зубова

С 6 мая из Нижнего Новгорода откроется прямое авиасообщение с Махачкалой. Полетная программа продлится до 23 сентября и будет выполняться в рамках сезонного расписания, сообщается на сайте аэропорта имени В.П. Чкалова.

Рейсы вновь будет обслуживать авиакомпания NordStar. Вылеты запланированы по средам.

Самолет будет отправляться из Нижнего Новгорода в 14:10. Продолжительность полета составит около трех часов, прибытие в столицу Дагестана ожидается в 17:10. На маршруте задействуют Boeing 737, рассчитанную на 180 пассажиров.

Минимальная стоимость билета без багажа с ручной кладью до 10 кг начинается от 9 000 рублей. Перелет с багажом обойдется от 11 000 рублей. Билеты в бизнес-класс предлагаются по цене от 52 500 рублей.

Первый обратный рейс из Махачкалы также запланирован на 6 мая. Вылет назначен на 18:20, время в пути составит 2 часа 40 минут. Прибытие в Нижний Новгород ожидается в 21:00.

Стоимость билетов из Махачкалы начинается от 6 000 рублей без багажа и от 8 000 рублей с багажом. Перелет в бизнес-классе обойдется в ту же сумму.

Ранее сообщалось, что с 6 мая также возобновится прямое авиасообщение с Норильском.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиакомпания Авиаперевозки Аэропорт
Поделиться:
Новости по теме
25 февраля 2026 10:29
Нижегородцам рассказали, как изменятся правила авиаперелетов с 1 марта
10 февраля 2026 16:37
Нижегородцы смогут напрямую летать в семь стран в 2026 году
03 февраля 2026 13:49
Нижегородская область субсидирует рейсы шести авиакомпаний в 2026 году
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных