Прямые авиарейсы в Норильск запустят из Нижнего Новгорода с 6 мая Общество

С 6 мая из Нижнего Новгорода откроются прямые авиарейсы в Норильск. Полеты включены в сезонное расписание международного аэропорта имени В.П. Чкалова и продлятся до сентября.

Перевозчиком вновь выступит авиакомпания NordStar. Рейсы запланированы выборочно по средам.

Первый самолет отправится из Нижнего Новгорода 6 мая в 22:15. В пути пассажиры проведут 3 часа 55 минут. Прибытие в Норильск — в 06:10 следующего дня. Время указано местное для каждого аэропорта.

В мае вылеты намечены на 6, 13 и 27 числа, в июне — на 24-е.

В июле рейсы запланированы на 1, 15, 22 и 29 числа. В августе самолёты отправятся 5, 12, 19 и 26 числа, в сентябре — 2, 9, 16 и 23 числа.

Стоимость билетов в эконом-классе начинается от 17 279 рублей за пассажира. Перелёт в бизнес-классе обойдётся минимум в 48 250 рублей.

Обратные рейсы из Норильска также будут выполняться по средам. Первый вылет назначен на 6 мая в 12:15. В Нижний Новгород самолёт прибудет в 12:35 по местному времени. В небе пассажиры проведут почти 4,5 часа.

Билеты на рейсы из Норильска стоят дороже: минимальная цена начинается от 23 673 рублей.

Напомним, с 1 марта в России изменятся правила авиаперелетов.

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут напрямую улететь в семь стран в 2026 году.