Экс-начальнику ИК-5 в Нижегородской колонии дали 12,5 года колонии Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Канавинский районный суд признал экс-начальника нижегородской исправительной колонии №5 виновным в мошенничестве, превышении должностных полномочий и получении взяток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Установлено, что руководитель учреждения получал от осужденных деньги и предметы роскоши за общее покровительство. Кроме того, он незаконно разрешил одному из заключенных выезд в Казань на 10 суток.

Также выяснилось, что обвиняемый обманным путем добился страховой выплаты за травму, которая была получена вне исполнения служебных обязанностей и в состоянии алкогольного опьянения.

Нижегородское СК возбудило и расследовало уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с использованием служебного положения либо в крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), а также ч. 3 и ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия и получение взятки в крупном размере).

Суд приговорил экс-начальника ИК-5 к 12 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Дополнительно ему назначен штраф в 2,2 млн рублей.

