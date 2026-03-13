Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Последние новости рубрики Происшествия
13 марта 2026 15:38
Экс-начальнику ИК-5 в Нижегородской колонии дали 12,5 года колонии
13 марта 2026 15:20
42-летнему рабочему оторвало руку на нижегородском заводе
13 марта 2026 15:05
Имущество на 54 млн рублей изъяли у нижегородского экс-судьи Сапеги
13 марта 2026 14:47
Обрушение кровли дома в Зеленом городе закончилось уголовным делом
13 марта 2026 13:58
Нижегородец получил 2,5 года колонии за наезд на сотрудников ФСБ
13 марта 2026 13:01
Двоих руководителей НОФ отправили под домашний арест
13 марта 2026 11:27
Сотрудницу металлургического предприятия будут судить за подкуп в Выксе
13 марта 2026 09:48
Присяжные вынесли обвинительный вердикт экс-сенатору Дмитрию Савельеву
13 марта 2026 09:30
Директора НКО будут судить за падение наледи на детей в Нижнем Новгороде
12 марта 2026 17:58
Главу ГУММиД обвинили в халатности из-за гибели подростка в Сормове
Происшествия

Экс-начальнику ИК-5 в Нижегородской колонии дали 12,5 года колонии

13 марта 2026 15:38 Происшествия
Экс-начальнику ИК-5 в Нижегородской колонии дали 12,5 года колонии

Фото: Александр Воложанин

Канавинский районный суд признал экс-начальника нижегородской исправительной колонии №5 виновным в мошенничестве, превышении должностных полномочий и получении взяток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Установлено, что руководитель учреждения получал от осужденных деньги и предметы роскоши за общее покровительство. Кроме того, он незаконно разрешил одному из заключенных выезд в Казань на 10 суток.

Также выяснилось, что обвиняемый обманным путем добился страховой выплаты за травму, которая была получена вне исполнения служебных обязанностей и в состоянии алкогольного опьянения.

Нижегородское СК возбудило и расследовало уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с использованием служебного положения либо в крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), а также ч. 3 и ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия и получение взятки в крупном размере).

Суд приговорил экс-начальника ИК-5 к 12 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Дополнительно ему назначен штраф в 2,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородца приговорили к 2,5 года колонии за наезд на сотрудников ФСБ.

Теги:
Приговор ФСБ ФСИН
11 марта 2026 12:36
Два нижегородских подростка получили 6 и 8 лет колонии за теракт на ж/д
10 марта 2026 17:41
Братьям Горват вынесли приговор за наезд на шестерых человек на Бору
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
