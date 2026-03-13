Нижегородец получил 2,5 года колонии за наезд на сотрудников ФСБ

Ленинский районный суд вынес приговор жителю Нижнего Новгорода, которого обвинили в применении насилия к сотрудникам ФСБ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.
По материалам дела, 5 мая 2025 года старший оперуполномоченный областного управления ФСБ и начальник группы приехали на улицу Адмирала Макарова в Ленинском районе для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Они подошли к автомобилю, за рулём которого находился местный житель, представились и попросили предъявить документы. Также мужчине сообщили, что ему нужно проехать к следователю для проведения следственных действий.
Однако вместо того чтобы выполнить требования, водитель резко нажал на газ. Один из сотрудников оказался на капоте автомобиля — машина протащила его около трёх метров. Затем водитель сдал назад и задел второго силовика, от чего тот упал на асфальт.
В результате оба представителя ведомства испытали физическую боль.
6 марта нижегородца признали виновным в применении насилия в отношении представителей власти. Ему назначили 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
