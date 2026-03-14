Новые сети водоснабжения хотят построить в Автозаводском парке

Фото: Александр Воложанин

В Автозаводском парке культуры и отдыха в Нижнем Новгороде планируется строительство новых объектов водоснабжения. Об этом говорится в приказе регионального минграда. 

Документ разрешает администрации города подготовить проект планировки территории, включая проект межевания. Речь идет об участке площадью 2,7 га между проспектом Молодежным, улицей Колхозной и фонтанной аллеей. 

Проект предусматривает размещение подземной водопроводной насосной станции мощностью 50 кубометров в час и строительство сетей водопровода с подключением к существующим коммуникациям на проспекте Молодежном. Объект предназначен для обеспечения водоснабжения территории парка в рамках его комплексного благоустройства.

Фото: приказ минграда Нижегородской области 

Цель подготовки документации — определить границы зон размещения будущего объекта капитального строительства и параметры участка, а также установить границы земельных наделов.

Подготовить проект планировки требуется к марту 2027 года.

Напомним, в парке планируется провести реконструкцию. Подготовка проекта началась в 2023 году. В декабре 2025 года мэр Юрий Шалабаев оценивал стоимость благоустройства в 4 млрд рублей, отмечая, что документация уже готова, однако источник и механизм финансирования пока определяются.

Также сообщалось, что перед началом сезона будет проведен косметический ремонт фонтана в Автозаводском парке. 

