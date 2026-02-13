Музейные пространства могут появиться в нижегородском парке имени 1 Мая Общество

Фото: Александр Воложанин

Современные музейные пространства могут появиться на территории парка имени 1 Мая в Нижнем Новгороде. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Глеб Никитин.

Предстоящие изменения глава региона обсудил с участниками наблюдательного совета АНО "Нижегородское землячество" на Патриаршем подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Москве. По словам губернатора, парк должен стать новой точкой роста и доминантой развития всего Канавинского района.

Как отметил Глеб Никитин, в основе концепции лежит идея осмысления парка как современной площадки, посвященной теме изобретательства и научно-технологического прогресса. При этом проект опирается на историческое наследие Всероссийской промышленно-художественной выставки 1896 года, которая стала знаковым событием для Нижнего Новгорода и демонстрировала передовые достижения своего времени.

"Планируем сформировать единую среду, которая объединит уличные экспозиции и тематические локации: будет интересно и детям, и взрослым. Держим курс на качественные преобразования", - добавил глава региона.

Напомним, что работы по благоустройству парка стартовали осенью 2024 года. Летом 2025-го завершился второй из трех этапов благоустройства. С территории вывезли несколько тысяч тонн мусора, демонтировали изношенные конструкции, частично обновили инженерные сети и установили новые опоры освещения. Местами уложили брусчатку, восстановили дорожки по исторической трассировке, смонтировали малые архитектурные формы, скамейки и урны. В парке также модернизировали освещение и выполнили работы по озеленению.

Осенью прошлого года сообщалось о начале подготовки документации для третьего этапа благоустройства. В рамках него запланировано восстановление ограждений, модернизация системы отвода воды и приведение в порядок зоны вокруг пруда. По мнению городской администрации, завершение последнего этапа существенно повысит удобство и красоту парка, делая его комфортнее и привлекательнее для жителей города.