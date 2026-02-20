89 млн рублей выделено на благоустройство пустыря у нижегородского ЖК "Корабли" Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде объявлен конкурс на комплексное благоустройство общественной территории "Зеленая зона напротив ЖК "Корабли" (первая очередь) в Сормове. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Заказчиком выступает администрация района. Начальная цена контракта составляет 89,4 млн рублей. Подрядчика определят 13 марта.

Общая площадь территории составляет 94 887,61 кв. метра. В первую очередь благоустройства входит участок площадью 26 622,2 кв. метра. Контракт предусматривает вырубку аварийных и старовозрастных деревьев, борьбу с инвазивными и порослевыми растениями, а также постепенную замену малоценных пород на устойчивые к городской среде декоративные деревья и кустарники. Также запланированы устройство газонов и покрытий, монтаж освещения, установка малых архитектурных форм.

На территории появятся хоккейная площадка, игровые комплексы, теннисный стол, велопарковка и парковка для самокатов, качели, скамейки и урны.

Работы должны быть выполнены с даты заключения контракта до 17 августа 2026 года включительно. При согласовании сторон допускается досрочное завершение.

Проект реализуется в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода" на 2026-2031 годы.

Добавим, что в 2026 году также будет проведено благоустройство парка имени 777-летия Нижнего Новгорода (II очередь) и сквера космонавта Комарова (I очередь). Конкурсы уже проведены, общая стоимость контракта составляет 258 млн рублей.