Общество

Парк 777-летия Нижнего Новгорода и сквер Комарова благоустроят за 258 млн

11 февраля 2026 13:00
Парк 777-летия Нижнего Новгорода и сквер Комарова благоустроят за 258 млн

Нижегородская компания ООО "Автодорстрой" стала победителем конкурсов по благоустройству парка 777-летия Нижнего Новгорода в Автозаводском районе и сквера имени Космонавта Комарова в Ленинском районе. Информация о заключении контрактов размещена на сайте госзакупок.

Работы в парке 777-летия станут второй очередью благоустройства. Стоимость контракта составляет около 198,7 млн рублей. Подрядчик должен выполнить работы в период со дня, следующего за датой заключения договора, по 31 августа 2026 года включительно.

Проект предусматривает расчистку территории и удаление избыточной растительности. Также запланированы мероприятия по планировке рельефа и установке сборных конструкций. На территории появятся ограждения, заборы, перила и другие элементы, направленные на обеспечение безопасности и комфорта посетителей. Кроме того, предусмотрены электромонтажные работы и утилизация опасных отходов, которые могут образоваться в ходе благоустройства.

Отметим, что первая очередь обновления парка также выполнялась ООО "Автодорстрой". Тогда компания получила контракт на сумму 234,4 млн рублей.

Благоустройство сквера имени космонавта Комарова (I очередь) обойдется в 58,6 млн рублей. Срок выполнения работ — с даты, следующей за заключением муниципального контракта, до 15 августа 2026 года.

Подрядчику предстоит провести демонтажные работы и вырубку старых зеленых насаждений. Также предусмотрены прокладка сетей наружного освещения, устройство новых покрытий, озеленение территории с посадкой деревьев и кустарников, создание газонов и цветников.

Дополнительно в сквере установят малые архитектурные формы, что должно придать пространству завершенный и современный вид.

Ранее сообщалось, что благоустройство Губернаторского сада завершится во второй половине 2026 года. 

