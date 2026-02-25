Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Последние новости рубрики Общество
25 февраля 2026 09:06
Эксклюзив
Косметический ремонт ждет фонтан в Автозаводском парке в 2026 году
25 февраля 2026 08:42
Нижегородская канатка заплатит 10 млн за подключение к системе оплаты проезда
25 февраля 2026 07:50
Нижегородцев предупредили о рисках для здоровья во время Великого поста
25 февраля 2026 07:34
Оборотные тупики начали строить за станцией метро "Сенная" в Нижнем Новгороде
25 февраля 2026 07:00
Эксклюзив
Около 50 человек попали в больницу из-за гололеда в Нижегородской области
24 февраля 2026 20:00
Правила аттестации директоров школ и детсадов утвердили в Нижнем Новгороде
24 февраля 2026 18:49
Более 23 млн рублей выделено на создание цветников в центре Нижнего Новгорода
24 февраля 2026 18:25
Нижегородцев привлекут к ответственности за самовыгул собак
24 февраля 2026 18:12
Сотовую связь провели в бухту Тала в Антарктиде
24 февраля 2026 17:52
Нижегородцам напомнили о важности регулярной диспансеризации
Общество

Косметический ремонт ждет фонтан в Автозаводском парке в 2026 году

25 февраля 2026 09:06 Общество
Косметический ремонт ждет фонтан в Автозаводском парке в 2026 году

Фото: Александр Воложанин

Фонтан в Автозаводском парке перед началом сезона пройдет косметический ремонт и техническую проверку оборудования. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в дирекции парков и скверов города.

Там отметили, что такие работы проводят ежегодно перед запуском фонтана.

Добавим, что ранее появлялась информация о возможной реставрации сооружения в этом году. Однако ее в мэрии не подтвердили. 

Также сообщалось, что продолжается работа над проектно-сметной документацией по благоустройству парка. Обновление территории реализуется в рамках программы Горьковского автозавода по развитию общественных пространств "Новый социальный вектор". Подготовка проекта стартовала в 2023 году. В конце декабря 2025 года мэр Юрий Шалабаев заявлял, что стоимость работ оценивается в 4 млрд рублей. По его словам, проектно-сметная документация уже готова, однако власти продолжают искать источник и механизм финансирования.

Между тем, в 2025 году после реставрации запустили фонтан возле ДК Орджоникидзе. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Автозаводский район Благоустройство Фонтаны
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных