Косметический ремонт ждет фонтан в Автозаводском парке в 2026 году Общество

Фото: Александр Воложанин

Фонтан в Автозаводском парке перед началом сезона пройдет косметический ремонт и техническую проверку оборудования. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в дирекции парков и скверов города.

Там отметили, что такие работы проводят ежегодно перед запуском фонтана.

Добавим, что ранее появлялась информация о возможной реставрации сооружения в этом году. Однако ее в мэрии не подтвердили.

Также сообщалось, что продолжается работа над проектно-сметной документацией по благоустройству парка. Обновление территории реализуется в рамках программы Горьковского автозавода по развитию общественных пространств "Новый социальный вектор". Подготовка проекта стартовала в 2023 году. В конце декабря 2025 года мэр Юрий Шалабаев заявлял, что стоимость работ оценивается в 4 млрд рублей. По его словам, проектно-сметная документация уже готова, однако власти продолжают искать источник и механизм финансирования.

Между тем, в 2025 году после реставрации запустили фонтан возле ДК Орджоникидзе.