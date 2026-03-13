Общество

Минимальный размер алиментов предложили установить в России

13 марта 2026 18:39 Общество
Минимальный размер алиментов предложили установить в России

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с предложением создать Алиментный фонд в России и привязать минимальный размер алиментов к прожиточному минимуму. Инициатива направлена на улучшение системы взыскания алиментов и защиту прав женщин, столкнувшихся с проблемой невыплаты алиментов.

Миронов предлагает, чтобы государство компенсировало недоплаченные алименты, а затем взыскивало сумму долга с процентами с неплательщика. Это позволит женщинам, которые годами ожидают выплат от своих бывших супругов, не испытывать финансового напряжения.

По данным Федеральной службы судебных приставов на декабрь, в реестре должников по алиментам числится более 300 тысяч человек. Миронов считает, что вмешательство государства поможет быстро решить эту проблему.

Однако, как отметил адвокат Артем Багдасарян, важно различать ситуации, когда родитель действительно не может выплачивать алименты, и случаи уклонения от обязанностей. Юрист в беседе с 360.ru подчеркнул, что должник может оказаться в сложной жизненной ситуации, например, заболеть или потерять работу. Поэтому необходимо разработать механизм, который позволит справедливо подходить к каждому случаю.

Багдасарян также отметил, что нельзя перекладывать родительские обязанности на государственный бюджет. Вместо этого нужно найти надежный способ взыскать долги с должников, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на финансовую систему страны.

Напомним, с прошлого года в России начал работать официальный реестр должников по алиментам, и любой может проверить должника в реестре по имени и дате рождения. Причём информация будет находиться в открытом доступе до полной выплаты всей суммы задолженности.

