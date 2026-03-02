Полиция возбудила 140 дел о дропперстве в Нижегородской области Происшествия

С начала действия закона о дропперстве в Нижегородской области возбуждено 140 уголовных дел. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Речь идет о нормах, вступивших в силу 5 июля 2025 года. Новый состав преступления предусмотрен частями 3 и 4 статьи 187 УК РФ — "незаконный оборот средств платежей".

По данным полиции, 43 дела уже направлены в суд.

Уголовная ответственность грозит за передачу банковской карты третьим лицам, предоставление доступа к ней, проведение операций по указанию других людей, а также получение карт для незаконной деятельности. Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Начальник контрольно-методического отдела по общеуголовным преступлениям ГСУ ГУ МВД Вера Марьянина пояснила, что при совершении такого преступления впервые человек может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет активно содействовать расследованию.

По ее словам, большинство обвиняемых — молодые люди до 20 лет. В 12 случаях фигурантами стали несовершеннолетние. Также зафиксированы единичные эпизоды с участием мужчин 43–55 лет и 61-летней женщины.

В настоящее время по двум несовершеннолетним уголовные дела прекращены — суды назначили им принудительные меры воспитательного воздействия. Один из обвиняемых в Семенове получил два года лишения свободы условно. Еще одной фигурантке — 20-летней жительнице Дзержинска — суд назначил принудительные меры медицинского характера.

Марьянина также отметила, что банки обязаны блокировать счета лиц, привлекаемых к ответственности за незаконный оборот средств платежей. Если банковская карта попадает в соответствующую базу данных Банка России, ее владельцу автоматически отключают дистанционный доступ ко всем счетам в любых кредитных организациях.

Восстановить доступ до суда возможно на основании официального ответа правоохранительных органов. Для этого необходимо добровольно вернуть потерпевшему незаконно полученные средства.

Ранее сообщалось, что ежедневно полиция Нижнего Новгорода получает от 20 до 80 заявлений о попытках интернет-мошенничества. В 2025 году ущерб от онлайн-хищений в Нижегородской области превысил 2 млрд рублей. Пострадали более 4 тысяч человек. Вернуть удалось лишь чуть больше 50 млн рублей.