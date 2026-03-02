Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
02 марта 2026 15:28
Полиция возбудила 140 дел о дропперстве в Нижегородской области
02 марта 2026 13:00
Лжепродавца машин арестовали за хищение 70 млн рублей на Бору
02 марта 2026 12:27
Пообещавшего "решить вопрос" с уголовкой полицейского арестовали в Сарове
02 марта 2026 10:55
Нижегородец погиб под колесами поезда на станции Киселиха
02 марта 2026 07:22
19-летний парень погиб от удара током на крыше нижегородской электрички
01 марта 2026 19:15
Суд продлил срок следствия по делу экс-замглавы Нижнего Новгорода Штокмана
01 марта 2026 16:27
Снежный пласт рухнул с надземного перехода на автомобиль на проспекте Гагарина
01 марта 2026 14:50
Два частных дома сгорели на улице Ушинского в Нижнем Новгороде 
01 марта 2026 10:37
Пожар произошел на производственном складе в Павлове
01 марта 2026 09:00
Крупную партию гашиша планировал продать нижегородец
Происшествия

Полиция возбудила 140 дел о дропперстве в Нижегородской области

02 марта 2026 15:28 Происшествия
Полиция возбудила 140 дел о дропперстве в Нижегородской области

С начала действия закона о дропперстве в Нижегородской области возбуждено 140 уголовных дел. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Речь идет о нормах, вступивших в силу 5 июля 2025 года. Новый состав преступления предусмотрен частями 3 и 4 статьи 187 УК РФ — "незаконный оборот средств платежей".
По данным полиции, 43 дела уже направлены в суд.

Уголовная ответственность грозит за передачу банковской карты третьим лицам, предоставление доступа к ней, проведение операций по указанию других людей, а также получение карт для незаконной деятельности. Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Начальник контрольно-методического отдела по общеуголовным преступлениям ГСУ ГУ МВД Вера Марьянина пояснила, что при совершении такого преступления впервые человек может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет активно содействовать расследованию.

По ее словам, большинство обвиняемых — молодые люди до 20 лет. В 12 случаях фигурантами стали несовершеннолетние. Также зафиксированы единичные эпизоды с участием мужчин 43–55 лет и 61-летней женщины.

В настоящее время по двум несовершеннолетним уголовные дела прекращены — суды назначили им принудительные меры воспитательного воздействия. Один из обвиняемых в Семенове получил два года лишения свободы условно. Еще одной фигурантке — 20-летней жительнице Дзержинска — суд назначил принудительные меры медицинского характера.

Марьянина также отметила, что банки обязаны блокировать счета лиц, привлекаемых к ответственности за незаконный оборот средств платежей. Если банковская карта попадает в соответствующую базу данных Банка России, ее владельцу автоматически отключают дистанционный доступ ко всем счетам в любых кредитных организациях.

Восстановить доступ до суда возможно на основании официального ответа правоохранительных органов. Для этого необходимо добровольно вернуть потерпевшему незаконно полученные средства.

Ранее сообщалось, что ежедневно полиция Нижнего Новгорода получает от 20 до 80 заявлений о попытках интернет-мошенничества. В 2025 году ущерб от онлайн-хищений в Нижегородской области превысил 2 млрд рублей. Пострадали более 4 тысяч человек. Вернуть удалось лишь чуть больше 50 млн рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
мошенники Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
25 февраля 2026 10:45
Двух парней 17 и 18 лет будут судить за дропперство в Павлове
21 февраля 2026 11:49
Воспитательнице из Арзамаса грозит срок за дропперство
11 февраля 2026 09:57
Несовершеннолетнему дзержинцу грозит до трех лет за дропперство
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных