Пассажирка иномарки пострадала в ночном ДТП на проспекте Гагарина

Ночью 8 марта в Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Авария случилась около часа ночи на проспекте Гагарина, 118.
По данным региональной Госавтоинспекции, 28-летний водитель BMW X5 находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Он не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet, которым управлял 29-летний мужчина.
В результате удара пострадала 29-летняя пассажирка Chevrolet. Ее доставили в НОКБ имени Семашко.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
