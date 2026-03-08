Пассажирка иномарки пострадала в ночном ДТП на проспекте Гагарина Происшествия

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

Ночью 8 марта в Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Авария случилась около часа ночи на проспекте Гагарина, 118.

По данным региональной Госавтоинспекции, 28-летний водитель BMW X5 находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Он не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet, которым управлял 29-летний мужчина.

В результате удара пострадала 29-летняя пассажирка Chevrolet. Ее доставили в НОКБ имени Семашко.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

