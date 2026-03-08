Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
08 марта 2026 11:50
Бастрыкин взял на контроль массовое отравление школьников в Богородске
08 марта 2026 11:09
Пассажирка иномарки пострадала в ночном ДТП на проспекте Гагарина
08 марта 2026 10:28
Рецидивиста с крупной партией наркотиков задержали в Шахунье
07 марта 2026 17:25
Уголовное дело завели из-за вспышки кишечной инфекции в богородской школе
07 марта 2026 17:00
Пожар на складе с мукой в Володарске обернулся прокурорской проверкой
07 марта 2026 15:14
Склад с мукой горит на 1000 кв. метрах в Нижегородской области
07 марта 2026 14:38
89-летняя женщина погибла на пожаре в Нижегородской области
07 марта 2026 12:53
Гибель 13-летнего нижегородца при обрушении крыши заинтересовала Бастрыкина
07 марта 2026 10:29
Что известно о состоянии подростков, на которых рухнула крыша в Сормове
07 марта 2026 10:16
Погибшему при обрушении крыши в Сормове подростку было 13 лет
Происшествия

Пассажирка иномарки пострадала в ночном ДТП на проспекте Гагарина

08 марта 2026 11:09 Происшествия
Пассажирка иномарки пострадала в ночном ДТП на проспекте Гагарина

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

Ночью 8 марта в Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Авария случилась около часа ночи на проспекте Гагарина, 118.

По данным региональной Госавтоинспекции, 28-летний водитель BMW X5 находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Он не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet, которым управлял 29-летний мужчина.

В результате удара пострадала 29-летняя пассажирка Chevrolet. Ее доставили в НОКБ имени Семашко.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде вынесли приговор виновнику смертельного ДТП на каршеринге.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГИБДД ДТП
Поделиться:
Новости по теме
06 марта 2026 17:09
Суд вынес приговор водителю доставки, сбившего насмерть ребенка в Дзержинске
05 марта 2026 15:13
Сыну экс-генерала МВД отказали в УДО в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных