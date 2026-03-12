Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
12 марта 2026 09:49
Дело о ДТП с автобусами, перевозившими иностранцев, под Арзамасом дошло до суда
11 марта 2026 21:15
Экс-начальник ГАИ в Лыскове получил 3 года колонии за превышение полномочий
11 марта 2026 15:48
Нижегородская область заняла 4-е место в России по числу ДТП с самокатами
11 марта 2026 12:36
Два нижегородских подростка получили 6 и 8 лет колонии за теракт на ж/д
11 марта 2026 12:22
Названа причина эвакуации ТРК "Жар-птица" в Нижнем Новгороде
11 марта 2026 11:15
Два человека погибли на ночном пожаре из-за сигареты в Канавине
11 марта 2026 10:40
Суд изъял у нижегородского экс-судьи Виктора Фомина имущество на 166 млн рублей
11 марта 2026 10:27
Работник кухни в нижегородском кафе угрожал ножом бармену
11 марта 2026 10:09
Александру Парамонову продлили домашний арест до 2 апреля
10 марта 2026 17:41
Братьям Горват вынесли приговор за наезд на шестерых человек на Бору
Происшествия

Дело о ДТП с автобусами, перевозившими иностранцев, под Арзамасом дошло до суда

12 марта 2026 09:49 Происшествия
Дело о ДТП с автобусами, перевозившими иностранцев, под Арзамасом дошло до суда

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела о ДТП с автобусом, перевозившим иностранцев. Материалы направлены в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла в начале декабря 2025 года на 437-м километре автомобильной дороги М-12 "Восток" в Арзамасском районе.

46-летний водитель автобуса Yutong, выполнявший международную перевозку 55 иностранных пассажиров, не учел дорожные условия и интенсивность движения и не выбрал безопасную дистанцию. В результате автобус столкнулся с впереди идущим автопоездом. После этого произошло  столкновение с остановившимся впереди другим автобусом, в котором также находились 55 иностранных граждан.

В результате ДТП пострадали четыре пассажира первого автобуса. У одного из них медики зафиксировали тяжкий вред здоровью.

Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", проводилось специализированным следственным отделом по ДТП ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области. В настоящее время оно завершено.

С утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Кроме того, сотрудники полиции составили 11 административных протоколов по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ" в отношении пассажиров автобусов. По каждому нарушению иностранным гражданам назначен штраф в размере 2000 рублей с последующим выдворением за пределы России.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске вынесли приговор водителю доставки сбившему ребенка.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП МВД Суд
Поделиться:
Новости по теме
11 марта 2026 15:48
Нижегородская область заняла 4-е место в России по числу ДТП с самокатами
08 марта 2026 11:09
Пассажирка иномарки пострадала в ночном ДТП на проспекте Гагарина
06 марта 2026 16:41
Огромная пробка образовалась из-за ДТП на улице Новикова-Прибоя
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных