Дело о ДТП с автобусами, перевозившими иностранцев, под Арзамасом дошло до суда

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела о ДТП с автобусом, перевозившим иностранцев. Материалы направлены в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла в начале декабря 2025 года на 437-м километре автомобильной дороги М-12 "Восток" в Арзамасском районе.

46-летний водитель автобуса Yutong, выполнявший международную перевозку 55 иностранных пассажиров, не учел дорожные условия и интенсивность движения и не выбрал безопасную дистанцию. В результате автобус столкнулся с впереди идущим автопоездом. После этого произошло столкновение с остановившимся впереди другим автобусом, в котором также находились 55 иностранных граждан.

В результате ДТП пострадали четыре пассажира первого автобуса. У одного из них медики зафиксировали тяжкий вред здоровью.

Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", проводилось специализированным следственным отделом по ДТП ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области. В настоящее время оно завершено.

С утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Кроме того, сотрудники полиции составили 11 административных протоколов по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ" в отношении пассажиров автобусов. По каждому нарушению иностранным гражданам назначен штраф в размере 2000 рублей с последующим выдворением за пределы России.

