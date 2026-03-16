Пациента из Уреня экстренно доставили в Борскую ЦРБ на вертолете

Жителя Уреня срочно транспортировали в Борскую ЦРБ вертолетом Центра медицины катастроф. Его доставили для проведения коронарографии в новом сосудистом центре. Об этом сообщил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.
На специализированной площадке МЧС в Бору мужчину встретила бригада Борской ЦРБ по принципу "колеса в колеса" и сразу направила на дальнейшее обследование.
Пациенту предстоит диагностика сужений коронарных артерий, которые могут привести к инфаркту.
Ранее сообщалось, что строительство вертолетной площадки рядом с кардиоцентром завершили в Нижнем Новгороде.
