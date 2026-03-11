Две больницы и роддом планируют объединить в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде планируется объединить больницы №40 и №21 и роддом №4 в единую структуру. Информация об этом опубликована на сайте регионального министерства здравоохранения.

Отмечается, что больница №21 и родильный дом №4 продолжат работу, но уже в статусе структурных подразделений больницы №40. Возможные последствия реорганизации оценила специальная комиссия ведомства. Она пришла к выводу, что изменения не окажут негативного влияния на оказание медицинской помощи, наоборот, тем самым повысится доступность медпомощи, так как после объединения появится возможность взаимозаменяемости врачей-специалистов. Пациенты смогут обращаться к любому профильному врачу в зоне обслуживания ГКБ №40.



Сокращение персонала не планируется. Исключение составят только дублирующие руководящие позиции, а также сотрудники бухгалтерских и коммерческих служб. Дополнительное финансирование из областного бюджета для проведения реорганизации не потребуется.

Оптимизацию прокомментировал в своем телеграм-канале главный редактор медицинского издания "Стационар-Пресс" Алексей Никонов. Он считает, что происходящее можно расценивать как шаг к укреплению и выстраиванию единой гинекологической службы в заречной части города. По его словам, больница №21 изначально специализируется на гинекологии, на базе ГКБ №40 уже продолжительное время функционирует Областной перинатальный центр, а возглавляет учреждение Ольга Мануйленко — опытный акушер-гинеколог и главный внештатный специалист регионального минздрава по этому направлению.

Кроме того, Никонов обратил внимание на возможные дальнейшие изменения в системе здравоохранения города.

"Интересна судьба 33-й больницы. Еще до задержания Павла Зубеева звучали мысли о её объединении с ГКБ №7. Состоится ли это — неизвестно, но наверняка и эта интрига скоро прояснится", - добавил он.

Напомним, 10 февраля исполняющего обязанности главного врача нижегородской больницы №33 Павла Зубеева и его дочь Татьяну Соколову задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По данным прокуратуры, руководитель медучреждения организовал необоснованное начисление заработной платы своей дочери. Общая сумма выплат превысила один миллион рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в ближайшее время планируется создать еще три межрайонных медицинских центра.