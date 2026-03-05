Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
05 марта 2026 15:03 Общество
Региональный сосудистый центр откроют в Дзержинске в 2027 году

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

В 2027 году в Нижегородской области начнет работу пятый региональный сосудистый центр. Его создадут на базе Больницы скорой медицинской помощи Дзержинска, где уже открыто современное первичное сосудистое отделение. Решение о дальнейшем развитии учреждения приняли 4 марта по итогам рабочей поездки в город химиков заместителя губернатора Андрея Чечерина и министра здравоохранения региона Галины Михайловой, сообщила пресс-служба областного правительства. 

Сейчас пациентов с инфарктами и инсультами в БСМП лечат консервативно. После открытия центра врачам станут доступны возможности высокотехнологичной хирургии. Планируется закупка ангиографической установки, которая позволит проводить точную диагностику сердечно-сосудистой системы и выполнять малоинвазивные вмешательства, включая стентирование.

Андрей Чечерин отметил, что в больнице проведен качественный капитальный ремонт. Мощность реанимации увеличена с 9 до 24 коек, открыто первичное сосудистое отделение на 40 коек — 16 кардиологических и 24 неврологических. Учреждение оснащено аппаратами ИВЛ, реанимационными и суточными ЭКГ-мониторами, УЗИ-оборудованием и функциональными кроватями. Кроме того, полностью готова рентген-операционная для будущего регионального центра.  

"Сейчас наша задача – определить целевые показатели деятельности будущего центра и детали маршрутизации пациентов. После этого приступим к закупке высокотехнологичного, достаточно дорогостоящего оборудования", - сказал он. 

Галина Михайлова сообщила, что в министерство регулярно поступали обращения жителей о развитии сердечно-сосудистой помощи в Дзержинске. Открытие первичного сосудистого отделения стало первым этапом решения этой задачи. Работа ведется в рамках программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Министр подчеркнула, что отделение активно укомплектовывается кадрами. С февраля в больницу приняты четыре врача-невролога, с 10 марта к коллективу присоединится кардиолог. Несмотря на то что это недавние выпускники, работа выстраивается по высоким стандартам, а молодые специалисты перенимают опыт наставников.

Вместе с представителями регионального правительства больницу посетили и представители администрации Дзержинска. Первый заместитель главы города Глеб Андреев заявил, что закупка ангиографа имеет для муниципалитета большое значение, поскольку позволит вывести диагностику сердечно-сосудистых заболеваний на новый уровень и спасать жизни в экстренных ситуациях.

Руководители также оценили работу приемного отделения. В больнице отмечают, что именно с его модернизации начались преобразования. Теперь пациенты могут получить необходимую лечебно-диагностическую помощь уже в приемном покое. 

Как рассказал заведующий подстанцией скорой медицинской помощи, врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Лебедев, в сутки сюда поступает в среднем 200–250 человек. В 2024 году через приемное отделение прошли около 51 тысячи пациентов, в 2025-м — уже около 61 тысячи, что свидетельствует о росте доверия к медучреждению.

Делегация также посетила отделение экстренной хирургии и пообщалась с пациентами. 

Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" реализуется с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на повышение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году и предусматривает обновление медицинской инфраструктуры, привлечение кадров, внедрение новых подходов к профилактике и лечению хронических заболеваний, развитие экстренной помощи и цифровизацию отрасли.

Ранее сообщалось, что почти 5 млрд рублей было направлено на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в Нижегородской области в 2025 году.

больницы Здравоохранение Нацпроект
