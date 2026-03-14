Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
14 марта 2026 17:00
Минград утвердил планировку для нового ЖК с торговым центром в Верхних Печерах
14 марта 2026 15:54
Инициативу о дресс-коде для медиков оценили в нижегородском профсоюзе
14 марта 2026 15:17
Нижегородцы-доноры не смогут сдавать кровь месяц после визита к стоматологу
14 марта 2026 14:40
Директора фирмы оштрафовали за мошенничество при ликвидации нижегородских свалок
14 марта 2026 09:38
Нижегородские врачи спасли пациента со стопроцентным поражением легких
14 марта 2026 09:00
Отстрел лисиц разрешили в Дальнеконстантиновском округе из‑за угрозы бешенства
14 марта 2026 07:00
Новые сети водоснабжения хотят построить в Автозаводском парке
13 марта 2026 19:53
В Семенове обсудят благоустройство у фабрики "Хохломская роспись"
13 марта 2026 19:18
Рак желудка молодеет: онколог объяснил, почему Лерчек запустила болезнь
13 марта 2026 18:39
Минимальный размер алиментов предложили установить в России
Общество

Инициативу о дресс-коде для медиков оценили в нижегородском профсоюзе

14 марта 2026 15:54 Общество
Инициативу о дресс-коде для медиков оценили в нижегородском профсоюзе

Фото: Александр Воложанин

Председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Василий Приказнов высказался о ситуации вокруг внедрения единого дресс-кода для медицинских работников. Комментарий опубликован в телеграм-канале организации. 

Напомним, ранее ведомство подготовило методические рекомендации, предполагающие закрепление определенных цветов за разными категориями персонала. Врачам предлагается носить темно-зеленую форму, среднему медперсоналу — салатовую, младшему — лавандовую, руководству — фиолетовую, административным сотрудникам — голубую, а техническому персоналу — серую. По мнению разработчиков, это поможет пациентам лучше ориентироваться в медучреждениях и подчеркнет структуру внутри коллективов. 

По мнению Василия Приказнова, вокруг документа возникла излишне бурная дискуссия. Он подчеркнул, что практика использования формы разных цветов существует давно и связана со спецификой работы. Так, сотрудники скорой помощи традиционно носят синие костюмы, хирурги — зеленые или голубые. При этом белый халат по-прежнему остается основным элементом одежды в поликлиниках и стационарах.

Глава профсоюза также напомнил, что медицинские организации и раньше могли самостоятельно определять цвет формы в соответствии с корпоративной культурой или внутренними стандартами. По его мнению, Минздрав лишь систематизировал уже сложившуюся практику.

При этом Василий Приказнов считает, что гораздо более актуальной темой является безопасность медицинских работников.

"На мой взгляд, гораздо важнее обсуждать не цвет медицинской формы, а безопасность медицинских работников", — подчеркнул он.

В числе возможных мер он предложил рассмотреть оснащение медиков системами видеофиксации. Доступ к записям, по его словам, должны иметь исключительно правоохранительные органы. Как считает председатель профсоюзной организации, осознание того, что действия фиксируются, способно существенно снизить уровень агрессии и число нападений на сотрудников.

"Сегодня важно направлять усилия не на споры о цвете формы, а на создание реальных механизмов защиты медицинских работников", — резюмировал Василий Приказнов.

Ранее сообщалось, что пациент с инфарктом напал на медиков в реанимации в Павлове.

Новости по теме
05 марта 2026 13:23
Профсоюз выплатит компенсации медикам Богородской ЦРБ после ДТП
21 февраля 2026 10:38
Единую систему оплаты труда медработников внедрят в Нижегородской области
17 октября 2025 11:29
Профсоюз помог нижегородскому врачу получить пенсию на 8 лет раньше
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
