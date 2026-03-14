Инициативу о дресс-коде для медиков оценили в нижегородском профсоюзе Общество

Председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Василий Приказнов высказался о ситуации вокруг внедрения единого дресс-кода для медицинских работников. Комментарий опубликован в телеграм-канале организации.

Напомним, ранее ведомство подготовило методические рекомендации, предполагающие закрепление определенных цветов за разными категориями персонала. Врачам предлагается носить темно-зеленую форму, среднему медперсоналу — салатовую, младшему — лавандовую, руководству — фиолетовую, административным сотрудникам — голубую, а техническому персоналу — серую. По мнению разработчиков, это поможет пациентам лучше ориентироваться в медучреждениях и подчеркнет структуру внутри коллективов.

По мнению Василия Приказнова, вокруг документа возникла излишне бурная дискуссия. Он подчеркнул, что практика использования формы разных цветов существует давно и связана со спецификой работы. Так, сотрудники скорой помощи традиционно носят синие костюмы, хирурги — зеленые или голубые. При этом белый халат по-прежнему остается основным элементом одежды в поликлиниках и стационарах.

Глава профсоюза также напомнил, что медицинские организации и раньше могли самостоятельно определять цвет формы в соответствии с корпоративной культурой или внутренними стандартами. По его мнению, Минздрав лишь систематизировал уже сложившуюся практику.

При этом Василий Приказнов считает, что гораздо более актуальной темой является безопасность медицинских работников.

"На мой взгляд, гораздо важнее обсуждать не цвет медицинской формы, а безопасность медицинских работников", — подчеркнул он.

В числе возможных мер он предложил рассмотреть оснащение медиков системами видеофиксации. Доступ к записям, по его словам, должны иметь исключительно правоохранительные органы. Как считает председатель профсоюзной организации, осознание того, что действия фиксируются, способно существенно снизить уровень агрессии и число нападений на сотрудников.

"Сегодня важно направлять усилия не на споры о цвете формы, а на создание реальных механизмов защиты медицинских работников", — резюмировал Василий Приказнов.

