Вертолетную площадку построили возле нижегородского кардиоцентра

В Нижнем Новгороде завершено строительство вертолетной площадки рядом с кардиоцентром. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Объект пока не введен в эксплуатацию, так как для этого необходимо выполнить дополнительные работы, которые возможны только при подходящих погодных условиях.
По данным сайта госзакупок, строительство площадки обошлось 13,7 млн рублей, подрядчиком выступило ООО "Строительно-инжиниринговая компания".
О завершении строительства ранее упомянул главный врач кардиоцентра Антон Максимов. Он отметил, что благодаря проекту "Квартал здоровья" значительно расширились возможности оказания экстренной помощи. В рамках проекта модернизированы операционные, закуплено современное оборудование и построена площадка санитарной авиации, запуск которой намечен на 2026 год.
Напомним, площадка будет использоваться сразу двумя медицинскими учреждениями — НИИ-СККБ и Нижегородской областной детской клинической больницей. Объединение инфраструктур реализуется в рамках проекта "Квартал здоровья", инициированного губернатором Нижегородской области. Он предполагает централизацию ключевых служб — лабораторий, пищеблоков и транспортного обслуживания, а также благоустройство территории с созданием удобных подъездов и парковочных мест.
Ранее сообщалось, что в специализированной клинической кардиохирургической больнице имени Б.А. Королёва спасли жизнь 30-дневному младенцу с тяжелейшим врожденным пороком сердца.
