Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Культура и отдых

Реставрацию "Дома Дамаскина" в Нижнем Новгороде планируют завершить в 2027 году

16 марта 2026 12:30 Культура и отдых
Реставрацию Дома Дамаскина в Нижнем Новгороде планируют завершить в 2027 году

Работы по сохранению объекта культурного наследия "Дом Дамаскина" в Нижнем Новгороде планируют завершить в 2027 году, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на КП НО "Регнедвижимость".

Историческое здание расположено по адресу улица Ульянова, 10В. Дом был построен в 1784 году и является примером архитектуры русского классицизма. Его владельцем был Дамаскин (Дмитрий Семенов-Руднев), занимавший пост нижегородского епископа с 1783 года. Средства на строительство жилого дома он получил от императрицы Екатерины II. Здание возвели на месте Иоанновского монастыря по проекту архитектора Якова Ананьина.

В настоящее время дом находится в собственности частного владельца. В августе 2022 года ему выдали задание на разработку проектной документации для реставрации ОКН. В 2024 году документация получила одобрение, после чего инвестор приступил к восстановительным работам. Перед началом реставрации было проведено комплексное обследование здания и его несущих конструкций, а также микробиологическое исследование строительных материалов. Кроме того, разработали проекты предмета охраны и первоочередных противоаварийных мероприятий. По итогам работ был получен акт государственной историко-культурной экспертизы.

На данный момент подрядчик полностью заменил кровлю, укрепил несущие конструкции и выполнил ремонт фундамента. Одновременно продолжается восстановление деревянного каркаса здания и инженерных коммуникаций — ранее объект был полностью отключен от всех сетей. С наступлением зимы работы на объекте были законсервированы.

Ранее сообщалось, что три здания завода Колчина-Курбатова в Красной Слободе признали выявленными ОКН.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

