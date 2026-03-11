Здание бывшего ремесленного училища в Арзамасе нашло нового владельца Культура и отдых

Фото: MAX-канал Глеба Никитина

В Арзамасе определился новый владелец здания ремесленного училища, расположенного в историческом центре города.

Победителем торгов стала компания ООО "Силач". Именно ей предстоит заняться восстановлением ОКН 1906 года постройки, рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем MAX-канале.

Ремесленное училище было возведено в конце XIX века в стиле эклектики. Изначально в здании размещались учебные классы, библиотека, физический кабинет, мастерские и жилые помещения для преподавателей. Позднее к комплексу добавились кузница, литейная и деревообрабатывающая мастерские. После революции здесь начал работать техникум.

Инвестор сможет воспользоваться льготным финансированием по ставке 4% годовых в рамках совместной программы ДОМ.РФ и Министерства культуры России, направленной на восстановление памятников архитектуры.

"Очень ценно, что сегодня находятся инвесторы, готовые брать на себя такую миссию. Когда старинные здания обретают вторую жизнь, преображается и сам город. Спасибо всем, кто бережно относится к нашему архитектурному наследию!" - отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что после реставрации здание может быть приспособлено под гостиницу, ресторан, образовательное или творческое пространство.