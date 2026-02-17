Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Общество

Дом купца Башкирова в Городце продали за 12,8 млн рублей

17 февраля 2026 07:00 Общество
Дом купца Башкирова в Городце продали за 12,8 млн рублей

Фото: Российский аукционный дом

Объект культурного наследия регионального значения "Дом купца Башкирова" в Городце продан на аукционе за 12,8 млн рублей. Об этом в своих соцсетях сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.  

Двухэтажное здание 1907 года постройки расположено по адресу: ул. Максима Горького, 118. Дом считается ярким примером городецкой жилой архитектуры с фасадами в стиле модерн. Его общая площадь составляет 2 155,4 кв. метра. Вместе с историческим зданием на торги выставлялся земельный участок площадью 1 809 кв. метров. 

Договор купли-продажи по начальной цене заключат с единственной компанией, подавшей заявку на участие в торгах, — ООО "НЦМИ".  

Инвестор намерен восстановить объект культурного наследия до 2030 года. Решение о дальнейшем функциональном назначении здания он примет самостоятельно. Средства от продажи поступят в областной бюджет.  

Напомним, в 2024 году здание было изъято у собственника по решению суда из-за ненадлежащего технического состояния.  

Ранее сообщалось, что дом В.М. Рукавишникова в Нижнем Новгороде выставили на торги за 69 млн рублей.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных