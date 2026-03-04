Два исторических здания в Лыскове снова выставили на торги Культура и отдых

Фото: телеграм-канал "АСИРИС"

В Лыскове на торги выставлены два объекта культурного наследия. Информация опубликована на сайте регионального министерства имущественных отношений.

Инициатором аукционов выступает управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. Ранее здания были изъяты у собственников решениями судов. Победителям предстоит провести реставрацию ОКН и обеспечить их дальнейшее содержание в соответствии с охранными обязательствами.

Первый лот — здание на улице Малой Советской, 7, где с 1917 года размещался Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Макарьевского уезда. Двухэтажное нежилое строение второй половины XIX века имеет Г-образную форму и подвал. Его площадь составляет 1140,7 кв. метра, площадь земельного участка — 945 кв. метров.

Здание объединяет три части: бывший дом графини Анны Толстой, постройку лесопромышленника Ивана Петровича Аникина и кирпичную лестничную клетку, возведенную в 1960-х годах.

Внутри расположено 28 помещений на первом этаже и 33 — на втором. Частично сохранились оригинальные деревянные двери, потолочные плафоны и бетонная парадная лестница.

Предполагаемая стоимость реставрационно-восстановительных работ оценивается в 246 млн рублей. Начальная цена аукциона составляет 5,6 млн рублей.

Второй лот — Доходный дом Лобазиной, позднее использовавшийся как мужская гимназия. Объект расположен на улице Большой Советской, 44. Площадь двухэтажного здания составляет 1507,2 кв. метра, вместе с ним продается участок площадью 2508 кв. метров. Начальная цена — 7 млн рублей. Стоимость необходимых реставрационно-восстановительных работ оценивается в 337 млн рублей.

По данным АНО "АСИРИС", комплекс состоит из двух частей. Первая — дом соборного духовенства первой половины XIX века, выполненный в формах классицизма с более поздними элементами эклектики. Здание принадлежало притчу Спасо-Преображенского собора, а в начале XX века на втором этаже размещался окружной суд. Дом имеет мезонин, украшенный пилястрами.

Вторая часть — угловой дом Д.А. Лобазиной с флигелем, построенный в 1873 году. Ранее участок принадлежал дочери князя Георгия Грузинского — графине А.Г. Толстой, знакомой Николая Гоголя.

С начала XX века зданием владели купцы С.А. и Ф.А. Ермолаевы — наследники владельца Лысковского пивоваренного завода Алексея Ермолаева. На втором этаже располагались гостиница и ресторан, на первом — общество взаимного кредита. В 1913 году здание передали под мужскую гимназию, ставшую первым средним учебным заведением в Лыскове. В 1919 году гимназия заняла и соседний дом соборного духовенства, после чего оба здания были объединены по двум этажам.

Заявки на участие в торгах принимаются до 3 апреля, сами аукционы назначены на 8 апреля.

