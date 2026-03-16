1000 нижегородских ОКН планируют восстановить к 2030 году

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области к 2030 году собираются привести в порядок 1000 объектов культурного наследия. Об этом изданию "Домострой.ру" рассказал руководитель регионального управления госохраны ОКН Григорий Меламед.

По его словам, с 2018 по 2025 год в регионе уже привели в порядок сотни исторических зданий. За это время выполнено более 870 работ по ремонту и реставрации фасадов.

Меламед пояснил, что задача привести тысячу объектов в нормативное состояние поставлена в рамках поручений президента РФ. Для этого совершенствуется нормативно-правовая база в сфере сохранения наследия: устраняются избыточные административные процедуры и создаются условия для привлечения инвестиций.

Он добавил, что регион выступил с инициативами по корректировке федерального законодательства. Речь идет о возможности направлять средства участников долевого строительства на финансирование работ по сохранению объектов культурного наследия.

Кроме того, с 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в федеральный закон, которые упростили порядок содержания таких зданий. Благодаря этим мерам удалось заметно сократить число объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось, что реставрацию нижегородского ОКН "Дом Дамаскина" завершат в следующем году.