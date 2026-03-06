Эксклюзив
Культура и отдых

Три здания завода Колчина-Курбатова в Красной Слободе признали выявленными ОКН

06 марта 2026 12:25 Культура и отдых
Три здания завода Колчина-Курбатова в Красной Слободе признали выявленными ОКН

Три здания на территории бывшего завода Курбатова в Красной Слободе включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области опубликован на официальном портале правовых актов.  

В перечень вошли "Служебно-производственный корпус", "Производственно-складской корпус" и "Котельная" бывшего судостроительного завода Ивана Колчина и Ульяна Курбатова. Первые два здания датируются второй половиной XIX — серединой XX века. Котельная относится к середине XX века. Все объекты расположены по адресу Нижний Новгород, улица Красная Слобода, 9.   

Ранее памятниками архитектуры регионального значения были признаны пять зданий завода: комплекс судостроительного завода И.С. Колчина - У.С. Курбатова, здание правления, где был организован первый марксистский кружок в Нижнем Новгороде, общежитие для рабочих и два служебных здания.   

Также сообщалось, что в октябре 2025 года проект реставрации и приспособления под современные нужды объекта культурного наследия регионального значения "Общежитие для рабочих" получил положительное заключение государственной экспертизы. 

