Общество

16 марта 2026 19:00 Общество
В Нижегородской области отремонтируют 21 км дороги Богородск — Ключищи

Фото: ГУАД Нижегородской области

В апреле в Богородском муниципальном округе начнется капремонт автомобильной дороги Богородск — Ключищи. Работы пройдут в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Ремонт затронет два участка общей протяженностью более 21 км. Стоимость государственного контракта составляет 486 млн рублей.

Сейчас трасса нуждается в серьезном обновлении. Из-за интенсивного движения, особенно в летний период, а также воздействия неблагоприятных погодных условий покрытие на многих участках пришло в неудовлетворительное состояние. На дороге образовались трещины, колейность и просадки, что снижает безопасность движения.

Ямочный ремонт, как уточнили в ГУАД, позволяет лишь временно поддерживать проезжее состояние и не решает проблему комплексно. В рамках работ подрядчик выполнит фрезерование изношенного слоя асфальта, уложит выравнивающий и верхний слои покрытия из современных асфальтобетонных смесей, укрепит обочины щебнем, восстановит водопропускные трубы и нанесет новую дорожную разметку.

Директор ГКУ НО "ГУАД" Леонид Самухин отметил, что обновленная трасса обеспечит комфортный и безопасный проезд для тысяч жителей округа. "Обновленная по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" трасса обеспечит комфортный и безопасный проезд для тысяч местных жителей", — подчеркнул он.

По его словам, дорога важна для ежедневных поездок к месту работы, учебы и медицинским учреждениям. Кроме того, после ремонта повысится доступность Богородской центральной райбольницы для жителей отдаленных населенных пунктов. По этому маршруту также осуществляется подвоз детей в школы и детсады Богородска и курсируют рейсовые автобусы.

Завершить работы планируется к концу сентября 2026 года. На период ремонта на участках дороги будет организовано реверсивное движение с ограничением скорости.

Кроме того, в Богородском округе планируется отремонтировать подъезд к деревне Демидово, подъезд к деревне Инютино, а также дорогу Инютино — Касаниха. Общая протяженность этих участков составляет около 9 км.

Национальный проект "Инфраструктура для жизни" инициирован президентом России Владимиром Путиным. Он направлен на развитие современной инфраструктуры, включая дорожное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, повышение безопасности дорожного движения и развитие общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что новый Борский мост и подходы к нему отремонтируют в 2026-2027 годах.

