71 участок дорог может попасть в зону подтопления в Нижегородской области Общество

Фото: ГУАД Нижегородской области

Более 1000 единиц спецтехники подготовили для обеспечения безопасного прохождения паводковых вод на автодорогах Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУАД региона.

На балансе учреждения находится свыше 2,1 тысячи автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью около 13 тысяч километров. В дорожную инфраструктуру также входят 906 мостов и путепроводов, более 10 тысяч водопропускных труб, а также надземные и подземные пешеходные переходы.

Подготовка дорожной сети к периоду весеннего половодья началась еще в феврале. По предварительным прогнозам, в зоне возможного подтопления могут оказаться 71 участок автодорог. Для большинства из них предусмотрены объездные маршруты. Традиционно повышенное внимание специалисты уделяют ситуации в Пильнинском, Бутурлинском, Воскресенском округах, а также в городском округе Кулебаки.

Директор ГКУ НО "ГУАД" Леонид Самухин сообщил, что проведен комплекс организационных мероприятий. В частности, утвержден состав противопаводковой комиссии, определены потенциально проблемные участки и налажен оперативный обмен информацией с региональным управлением МЧС. Кроме того, специалисты получили доступ к метеоданным в режиме реального времени, а диспетчерская служба выстроила взаимодействие с подрядными организациями для быстрого реагирования на возможные инциденты.

По данным ведомства, подрядные организации полностью готовы к работе в период паводка. Для ликвидации возможных последствий половодья сформированы 53 бригады общей численностью 566 человек. Также подготовлена необходимая техника – экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и погрузчики. Заготовлены инертные материалы, топливо и необходимый инструмент.

Во время прохождения паводка будет организовано круглосуточное дежурство специалистов и постоянный мониторинг состояния дорог и искусственных сооружений. Контроль за противопаводковыми мероприятиями продлится на протяжении всего периода весеннего половодья.

Ранее в МЧС сказали, что в зону затопления в паводок может попасть 141 нижегородский населенный пункт. Какие инфекции приносит талая вода - читайте здесь.