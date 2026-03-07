Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 марта 2026 17:46
71 участок дорог может попасть в зону подтопления в Нижегородской области
07 марта 2026 16:20
Нижегородская прокуратура проверит факт высадки ребенка из автобуса №216
07 марта 2026 15:52
Роспотребнадзор локализовал очаг кишечной инфекции в школе Богородска
07 марта 2026 14:00
Житель Городца пожаловался Бастрыкину на разрушающийся 52-летний дом
07 марта 2026 13:31
Минздрав утвердил новые правила оказания платных медуслуг
07 марта 2026 12:02
Крыша многоквартирного дома рухнула под тяжестью снега в Навашине
07 марта 2026 11:27
Школу в Богородске закрыли на карантин после массового отравления учеников
07 марта 2026 10:59
Около 66 кг сомнительной рыбной продукции изъяли в Нижегородской области
07 марта 2026 10:49
Замубернатора Чечерин пообщался со студентами "Профессионалитета" из Дзержинска
07 марта 2026 10:33
Активисты "Единой России" поздравили нижегородок с 8 Марта
Общество

71 участок дорог может попасть в зону подтопления в Нижегородской области

07 марта 2026 17:46 Общество
71 участок дорог может попасть в зону подтопления в Нижегородской области

Фото: ГУАД Нижегородской области

Более 1000 единиц спецтехники подготовили для обеспечения безопасного прохождения паводковых вод на автодорогах Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУАД региона. 

На балансе учреждения находится свыше 2,1 тысячи автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью около 13 тысяч километров. В дорожную инфраструктуру также входят 906 мостов и путепроводов, более 10 тысяч водопропускных труб, а также надземные и подземные пешеходные переходы.

Подготовка дорожной сети к периоду весеннего половодья началась еще в феврале. По предварительным прогнозам, в зоне возможного подтопления могут оказаться 71 участок автодорог. Для большинства из них предусмотрены объездные маршруты. Традиционно повышенное внимание специалисты уделяют ситуации в Пильнинском, Бутурлинском, Воскресенском округах, а также в городском округе Кулебаки.

Директор ГКУ НО "ГУАД" Леонид Самухин сообщил, что проведен комплекс организационных мероприятий. В частности, утвержден состав противопаводковой комиссии, определены потенциально проблемные участки и налажен оперативный обмен информацией с региональным управлением МЧС. Кроме того, специалисты получили доступ к метеоданным в режиме реального времени, а диспетчерская служба выстроила взаимодействие с подрядными организациями для быстрого реагирования на возможные инциденты.

По данным ведомства, подрядные организации полностью готовы к работе в период паводка. Для ликвидации возможных последствий половодья сформированы 53 бригады общей численностью 566 человек. Также подготовлена необходимая техника – экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и погрузчики. Заготовлены инертные материалы, топливо и необходимый инструмент.

Во время прохождения паводка будет организовано круглосуточное дежурство специалистов и постоянный мониторинг состояния дорог и искусственных сооружений. Контроль за противопаводковыми мероприятиями продлится на протяжении всего периода весеннего половодья.

Ранее в МЧС сказали, что в зону затопления в паводок может попасть 141 нижегородский населенный пункт. Какие инфекции приносит талая вода - читайте здесь

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГУАД Паводок Половодье
Поделиться:
Новости по теме
04 марта 2026 14:26
Эксклюзив
Стало известно, каким будет весеннее половодье в Нижегородской области
17 февраля 2026 18:50
Высокий риск половодья прогнозируют в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных