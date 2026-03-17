Кафе собираются открыть в Доме Зарембы в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Кафе планируется открыть в Доме Зарембы в Нижнем Новгороде, сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном минимущества.

"Дом П.С. Зарембы" на Большой Печерской улице, 12 является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. Он внесен в реестр ОКН Нижегородской области.

Построенный в 1810-е годы дом сильно пострадал от пожара в 2005 году и с тех пор находится в руинированном состоянии.

Как выяснилось, новый инвестор сейчас разрабатывает проектно-сметную документацию по сохранению ОКН с приспособлением под современное использование. Там откроют точку общепита.

